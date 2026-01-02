La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife

La borrasca Francis no se irá del todo este viernes en Tenerife y, aunque la lluvia parece que amainará y los avisos por este fenómenos no continuarán vigentes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí que mantiene el aviso amarillo en la isla por vientos y fenómenos costeros. De hecho, en las cumbres los vientos podrán alcanzar los 100 kilómetros hora.

En concreto, la previsión del tiempo indica que estará nuboso en las vertientes oeste con probables lluvias débiles y ocasionales, poco nuboso en el resto de zonas con algún intervalo ocasional. Aunque aumentará a nuboso a partir de mediodía en toda la isla cuando se esperan precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el oeste y en la vertiente norte. Sin descartar que sean puntualmente fuertes.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, sin descartar heladas débiles en cumbres.

Fuertes vientos

La situación más compleja se espera con el viento. Así, se espera que sople fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes en las vertientes noroeste y sureste, en la dorsal, así como en cumbres. En cumbres centrales podrán superar los 90-100 km/h.

Amainará y rolará a oeste al final de la tarde, aunque se mantendrán las rachas muy fuertes en cumbres.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, en las islas montañosas se espera nuboso en las vertientes oeste y suroeste, con intervalos nubosos en el resto de vertientes que aumentarán a nuboso durante las horas centrales.

Precipitaciones débiles a moderadas, que serán más frecuentes e intensas en las vertientes oeste durante las horas centrales. No se descarta que sean localmente muy fuertes.

Borrasca Francis en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso las primeras horas de la madrugada con probabilidad de chubascos localmente fuertes. El resto del día, intervalos nubosos que aumentará a nuboso al final de la tarde con probabilidad de lluvia de débil a moderada.

Temperaturas con pocos cambios, con algún ascenso de las mínimas en la provincia oriental. Viento del oeste o suroeste de moderado a fuerte, más intenso en zonas altas y vertientes expuestas, con probables rachas muy fuertes.