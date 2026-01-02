Actualización de las alertas en Canarias: vientos de hasta 90 kilómetros hora en Tenerife

El paso del frente asociado a la borrasca Francis por Canarias está siendo más intenso de lo previsto. Desde el primer día del 2026, ya se avisó que llovería más de lo anunciado y durante más tiempo en las islas, una situación que se está dejando notar en el archipiélago con cancelaciones de vuelos, el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide o las restricciones en algunos senderos.

Teniendo en cuenta esta situación, y sobre todo, la previsión meteorológica de las próximas horas, el Gobierno de Canarias ha decidido actualizar las alertas que se encontraban vigentes en el archipiélago.

Vientos

En el caso de los vientos, si bien la alerta inicial estaba prevista para Tenerife y La Palma, se une ahora también la isla de Gran Canaria, más concretamente las zonas altas y cumbres, mientras que el resto continúa en situación de prealerta.

En concreto, la previsión indica que se mantienen las condiciones de viento del suroeste moderado, aumentando a fuerte o con intervalos muy fuertes en medianías, cumbres y zonas altas del norte y del este, principalmente, en las islas occidentales y Gran Canaria.

Borrasca Francis en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Habrá rachas de viento del oeste y suroeste, que pueden ser localmente fuertes en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde pueden alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora en algunos momentos a lo largo del día, e incluso los 90 kilómetros por hora, de manera puntual, en Tenerife. De manera más localizada, también se esperan fuertes rachas en las cumbres y medianías del norte y del sur de La Gomera y de El Hierro, así como en el nordeste y sur de Tenerife.

En Fuerteventura y Lanzarote, las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora, afectando principalmente a zonas del interior, así como al nordeste de Lanzarote y la isla de La Graciosa.

Lluvias

El otro fenómeno meteorológico que más presencia tuvo durante el Año Nuevo fueron las lluvias. Las islas que se encontraban en alerta por lluvias eran Tenerife y La Palma, pero, desde las 12:30 de este viernes, estas, al igual que el resto del archipiélago, pasan a situación de prealerta.

En este sentido, la previsión indica que se mantienen condiciones de inestabilidad en el entorno del archipiélago canario, pudiendo recogerse lluvias, aunque en cantidades inferiores a las registradas el 1 de enero.

Son probables, también, los chubascos dispersos a lo largo de todas las islas, con lluvias que podrán ser moderadas, asociadas con una banda nubosa que va a atravesar el archipiélago de oeste a este, a partir del mediodía en las islas occidentales, extendiéndose esta franja de inestabilidad hasta las islas orientales durante la tarde – noche.

Fenómenos costeros

El fuerte oleaje, por su parte, seguirá afectando al archipiélago y, por ello, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta en todas las islas. De forma concreta, las zonas afectadas son: el litoral norte, oeste y suroeste del Hierro; el norte, oeste y sur de La Palma; oeste y suroeste de La Gomera; y norte y oeste de las restantes islas.

En el mar, se espera viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), con mar combinada del NW de 4 a 5 metros, que puede superar los cinco metros en las costas oeste y norte de La Palma, así como en la costa norte de Lanzarote.

Este sábado, además, se espera Luna llena, con coeficientes de marea altos a muy altos para el fin de semana (de 87 el día 2 hasta 92 el domingo 4), por lo que habrá mareas vivas.

Tormentas

En cuanto a las tormentas, la prealerta que estaba activa ha finalizado a las 12:30 de este viernes, al haber terminado las condiciones meteorológicas que favorecían la formación de tormentas fuertes y muy fuertes en el entorno del archipiélago.