Borrasca Francis en Tenerife
Directo: todos los efectos del paso de la borrasca Francis por Tenerife

Un frente frío dejará lluvias, tormentas y viento en toda Canarias este Año Nuevo

Temporal de mar en Garachico por la borrasca Emilia

María Pisaca

M. Plasencia

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

Un frente frío asociado a la borrasca Francis dejará un Año Nuevo en Tenerife pasado por agua y con fuertes tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de fuertes precipitaciones en Canarias, afectando sobre todo aTenerife, La Palma y Gran Canaria.

Ante la previsión, el Gobierno de Canarias ha fijado la alerta por riesgo de lluvias, oleaje, viento y tormentas que en principio afectará solo el 1 de enero de 2026 y remitirá para el viernes.

Actualizar

