En Directo
Directo: todos los efectos del paso de la borrasca Francis por Tenerife
Un frente frío dejará lluvias, tormentas y viento en toda Canarias este Año Nuevo
Un frente frío asociado a la borrasca Francis dejará un Año Nuevo en Tenerife pasado por agua y con fuertes tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de fuertes precipitaciones en Canarias, afectando sobre todo aTenerife, La Palma y Gran Canaria.
Ante la previsión, el Gobierno de Canarias ha fijado la alerta por riesgo de lluvias, oleaje, viento y tormentas que en principio afectará solo el 1 de enero de 2026 y remitirá para el viernes.
Efe
La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento
El paso de la borrasca Francis pone a las islas en alerta.
El Día
La borrasca Francis obliga a aplazar la San Salitre en Santa Cruz
La popular carrera de Año Nuevo se trasladará al próximo domingo 11 de enero.
M. Plasencia
Tiempo en Tenerife
La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
Meteología avisa de que los efectos de la inestabilidad en el tiempo se prolongarán también al viernes
Leer más
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
- La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
- Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave