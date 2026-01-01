Brunelli’s Steakhouse, el restaurante de Tenerife que conquistó a William Levy

Durante varias semanas, William Levy estuvo en Tenerife por el rodaje de su película Bajo un Volcán, que contará próximamente con una segunda parte titulada Bajo un fuego. Durante su estancia, el actor cubano se dejó seducir por la gastronomía local, en especial por Brunelli’s Steakhouse, un restaurante que se ha convertido en una referencia en la isla.

El actor también recordó sus raíces canarias, señalando que su bisabuelo era de las Islas y destacando su cariño por España en una entrevista con Objetivo TV de Antena 3.

William Levy prepara Bajo un Fuego, una película que hará debutar a su hija en la gran pantalla / Secuoya Studios

Brunelli’s: un rincón frente al Atlántico

Situado en calle Bencomo, 42, Puerto de la Cruz, Brunelli ´s Steakhouse, un restaurante de estilo americano que enamora a todo el que lo visita. Tras una discreta fachada se encuentra un elegante y luminoso local que ofrece un ambiente ideal para disfrutar de una comida frente al mar.

Su espectacular ventanal abierto al Atlántico convierte cada comida en una experiencia visual única, donde el sonido y la brisa acompañan cada bocado.

Carnes premium en Tenerife

El actor cubano se ha dejado ver en este restaurante, donde la auténtica protagonista es la carne, trabajada casi de manera artesanal. El restaurante cuenta con cámaras de maduración propias y un impresionante horno Southbend, único en Canarias, capaz de alcanzar los 800 grados de temperatura.

Esta técnica sella el poro de la carne, manteniendo todo su jugo y sabor, logrando un asado digno de los mejores steakhouses del mundo.

Su carta combina carnes nacionales e internacionales con una maduración ideal de 28 días en su local y una ejecución precisa.

Entre sus entrantes más populares destacan el chorizo casero (13 €), sus croquetas caseras de cheddar y jalapeños (12 €) y su ensalada Brunelli´s (18 €), que aporta un toque fresco a la experiencia culinaria.

Para poner punto y final, su cremosa tarta de queso Brunelli´s (9 €) es una tentación irresistible para los amantes del dulce.

Reconocimientos

Brunelli´s Steakhouse forma parte del Grupo Loro Parque, al igual que el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, dos referentes del turismo y excelencia en Tenerife. El restaurante ofrece experiencia exclusiva que combina entrada al parque y menú en Brunelli´s, una propuesta de sabor y vistas incomparables al Atlántico.

El establecimiento se encuentra en calle Bencomo, 42, Puerto de la Cruz (Tenerife). Abre todos los días para comidas y cenas, de 13:00 a 15:30 horas y de 19:00 a 23:00 horas.

Además, el restaurante ha recibido varios reconocimientos que lo consolidan como uno de los referentes gastronómicos de Canarias. En 2020, fue incluido en el Top 10 restaurantes canarios y ha sido recomendado en cuatro ocasiones por la Guía Michelín.