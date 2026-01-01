Compras de último momento con premio en Worten Alcalá

Con la llegada de los últimos días de compras navideñas, Worten Canarias se posiciona como la mejor opción para quienes aún buscan el regalo perfecto. Tecnología, pequeño electrodoméstico, gaming, movilidad urbana y productos para el hogar protagonizan las propuestas disponibles en sus 23 tiendas del archipiélago y en la web canarias.worten.es.

Estos últimos días se convierten en una oportunidad para quienes han dejado las compras para el final o buscan completar sus regalos con opciones prácticas y actuales “En estos días finales queremos ponérselo fácil a quienes aún no han cerrado sus compras. En Worten ofrecemos soluciones rápidas, asesoramiento cercano y una gran variedad de productos”, señalan desde el equipo de Worten Canarias.

Worten / ED

En Tenerife, la compañía anima a los clientes a acercarse a sus tiendas Worten Alcalá, Worten Chafiras y Worten Adeje para disfrutar de todas las opciones de regalo disponibles. Además, solo por visitar Worten Alcalá, los clientes entran automáticamente en el sorteo de una televisión de gran pulgada, convirtiendo la compra de último momento en una experiencia doble: encontrar el regalo perfecto y optar a un premio especial.

En este inicio de año, Worten mantiene sus servicios habituales orientados a facilitar la experiencia de compra, como el precio mínimo garantizado en todos sus productos, así como financiación flexible permitiendo a los clientes comprar con mayor tranquilidad.

Además, para todos aquellos que prefieran comprar online pueden hacerlo a través de canarias.worten.es., accediendo al catálogo entero de productos, con la ventaja del servicio de recogida en tienda totalmente gratuito, evitando colas y aglomeraciones de los últimos días.