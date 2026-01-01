Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Tenerife cierra algunos senderos por la borrasca Francis

Tampoco está permitido hacer barranquismo mientras dure la alerta

Senderos en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas. / MARIA PISACA

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha cerrado varios senderos y ha prohibido algunas actividades como el barranquismo por las alertas decretadas debido al paso de la borrasca Francis por las islas.

La presidenta insular, Rosa Dávila, en un audio enviado por el Cabildo, ha señalado que entre los senderos cerrados se encuentran el de Afur, en Anaga, o el de Masca, que pueden, ha afirmado, ser peligrosos por fenómenos como los que se anticipan por la borrasca Francis.

Ha recordado que el Cabildo de Tenerife ha activado su plan de emergencia por las alertas de lluvias en el sur y oeste de la isla, por fenómenos costeros y vientos y prealerta por tormenta.

Dávila ha señalado que el Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos que activen sus planes de emergencias municipales y ha aconsejado a la población que siga las recomendaciones.

