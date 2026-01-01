El Cabildo de Tenerife cierra algunos senderos por la borrasca Francis
Tampoco está permitido hacer barranquismo mientras dure la alerta
El Cabildo de Tenerife ha cerrado varios senderos y ha prohibido algunas actividades como el barranquismo por las alertas decretadas debido al paso de la borrasca Francis por las islas.
La presidenta insular, Rosa Dávila, en un audio enviado por el Cabildo, ha señalado que entre los senderos cerrados se encuentran el de Afur, en Anaga, o el de Masca, que pueden, ha afirmado, ser peligrosos por fenómenos como los que se anticipan por la borrasca Francis.
Ha recordado que el Cabildo de Tenerife ha activado su plan de emergencia por las alertas de lluvias en el sur y oeste de la isla, por fenómenos costeros y vientos y prealerta por tormenta.
Dávila ha señalado que el Cabildo ha recomendado a los ayuntamientos que activen sus planes de emergencias municipales y ha aconsejado a la población que siga las recomendaciones.
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
- La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
- Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave