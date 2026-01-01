La borrasca Francis deja los primeros copos de nieve del año en el Teide

La borrasca Francis ha dejado nieve en el pico del Teide y lluvia y vientos en algunos municipios de Tenerife, pero sin que se haya registrado incidencias importantes, ha señalado el Cabildo Insular.

La institución insular mantiene activado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta ante la evolución de la borrasca Francis, que continúa afectando a la isla con lluvias, viento y fenómenos costeros adversos.

Las precipitaciones han sido el fenómeno más destacado hasta el momento, especialmente en la vertiente oeste de la isla.

Los registros más significativos han tenido lugar en Santiago del Teide (Hoyos), con 34,5 litros por metro cuadrado; Guía de Isora (Chioth) con 33,6; Buenavista (Palmath) con 32,6 l/m²; Vilaflor (Imetos–Trevejos) con 29,8 l/m² y Granadilla de Abona con 28,4.

Extremar las precauciones

La presidenta Rosa Dávila ha insistido en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, mientras se mantenga activa esta situación meteorológica adversa.

Las rachas máximas de viento han alcanzado los 104,8 kilómetros hora en Izaña y las previsiones indican que las lluvias continuarán durante la tarde, mientras que el viento y el mal estado de la mar persistirán especialmente en las vertientes norte y oeste.

Sin incidencias graves

El Cabildo informa de que hasta el momento no se han producido incidencias graves y las registradas han sido levantamiento de tapas de alcantarillado en el municipio de Adeje; inundaciones puntuales en dos locales comerciales en Adeje y Santiago del Teide y desprendimiento en la carretera TF-21 (Parque Nacional del Teide, km 48).

Además se ha procedido al cierre del teleférico del Teide con presencia de nieve a partir de los 2.700 metros de altitud.

Actividades suspendidas

El Cabildo ha suspendido las actividades de descenso de barrancos y actividades deportivas similares los días 1 y 2 de enero de 2026 y ha procedido al cierre del Barranco de Masca y de la carretera TF-445 (acceso a Punta de Teno) así como al cierre del sendero Afur – Taganana – Afur.

También se ha cerrado al tráfico del Parque Nacional del Teide a partir de las 16:00 horas, desde la TF-21 (Boca Tauce–La Caldera) y la TF-24 (cruce de Los Loros).

Borrasca Francis en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Se mantienen movilizados efectivos de Bomberos, BRIFOR, CECOPIN, Protección Civil, Cruz Roja y personal de Carreteras, con refuerzo de los servicios de coordinación y vigilancia.

El Cabildo informa de que el operativo de emergencia tiene como objetivos prioritarios garantizar la seguridad de las personas, proteger bienes e infraestructuras, vigilar zonas inundables, reforzar la seguridad en los accesos al Parque Nacional del Teide y coordinar de forma permanente todos los recursos disponibles.

Lluvias en La Palma

La borrasca ha dejado, en lo que va de día, 76,2 litros por metro cuadrados en el Roque de Los Muchachos, en La Palma, isla que en principio ha sido la más afectada por las precipitaciones.

En el municipio palmero de Puntagorda también se ha hecho notar la borrasca con lluvias que han dejado 71,2 litros por metro cuadrado hasta las 12:00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Donde también ha llovido es el municipio de El Paso con 53 litros por metro cuadrado y en Tijarafe con 49.

La borrasca Francis, que ha puesto a Canarias en alerta por lluvias, fuerte oleaje y vientos, ha dejado 31,4 litros por metro cuadrado en el municipio herreño de El Pinar.