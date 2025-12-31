El turismo cultural, eje estratégico para diversificar el destino Arona

Arona avanza en la consolidación de un modelo turístico vinculado a su identidad, en el que el turismo cultural ocupa un papel estratégico. Más allá de su reconocido atractivo de sol y playa, el municipio apuesta por poner en valor su patrimonio histórico, cultural y etnográfico como un elemento diferenciador que enriquece la experiencia del visitante.

El municipio cuenta con un amplio legado cultural que abarca desde su Conjunto Histórico en el casco de Arona y su patrimonio arquitectónico hasta sus tradiciones, manifestaciones populares y expresiones artísticas, configurando un relato propio que conecta pasado y presente. La puesta en valor de estos recursos permite ofrecer una oferta turística complementaria, capaz de atraer a nuevos perfiles de visitantes interesados en la cultura, la historia y la autenticidad de los destinos que visitan.

Esta línea de trabajo apuesta por integrar el patrimonio cultural en la planificación turística, promoviendo su conservación, divulgación y uso responsable. El turismo cultural se entiende así no solo como un producto turístico, sino como una herramienta para dinamizar los núcleos tradicionales, apoyar la economía local y favorecer un desarrollo equilibrado del territorio.

Asimismo, la programación cultural que durante el año representan más de quinientas actividades cultuales en el municipio, los eventos vinculados a sus centros cívicos y culturales, así como al Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos y las iniciativas de divulgación patrimonial contribuyen a desestacionalizar la actividad turística y a distribuir los flujos de visitantes más allá de las zonas de mayor concentración, generando beneficios tanto para residentes como para el tejido comercial y cultural del municipio.

Con esta estrategia, Arona refuerza su posicionamiento como un destino que apuesta por la calidad y la autenticidad, incorporando la cultura como un valor esencial de su propuesta turística y avanzando hacia un modelo que pone en el centro a las personas, el territorio y su identidad.