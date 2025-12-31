El tiempo en Tenerife: intervalos nubosos y temperaturas sin grandes cambios este miércoles

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles los cielos de Tenerife alternarán intervalos nubosos con claros. Las temperaturas apenas variarán, aunque se espera un ligero aumento en el interior.

En Santa Cruz de Tenerife, la mínima será de 16 °C y la máxima de 20 °C. Los vientos soplarán flojos y variables, tendiendo a sur, y en las cumbres centrales se prevé viento moderado del suroeste, que aumentará a fuerte a partir del mediodía.

Viento y estado de la mar

En cuanto al estado del mar, las aguas de Canarias presentarán vientos variables de fuerza 1 a 3, que irán girando a sur o suroeste a lo largo del día. Se espera mar rizada a marejadilla, acompañada de mar de fondo del noroeste, con olas de alrededor de dos metros.

La Aemet recomienda prestar atención en las zonas costeras más expuestas al viento, especialmente durante la tarde.

Previsión detallada por islas

La Gomera

Cielos con intervalos nubosos, que tenderán a estar más cubiertos en la vertiente sur. Las temperaturas no registrarán cambios relevantes. El viento será moderado en zonas expuestas y en cumbres soplará del suroeste.

San Sebastián de La Gomera: 15 °C / 22 °C.

La Palma

La nubosidad será variable, con tendencia a nuboso en la vertiente oeste durante el día. El viento será uno de los elementos más destacados, con intervalos fuertes en los extremos noroeste y este, donde no se descartan rachas muy fuertes a última hora. En cumbres, el viento del suroeste se intensificará.

Santa Cruz de La Palma: 15 °C / 21 °C.

El Hierro

Predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. El viento será moderado en los extremos oeste y este, con rachas ocasionalmente fuertes en cumbres.

Valverde: 11 °C / 14 °C.

Lanzarote

Los cielos estarán poco nubosos, con presencia de nubosidad alta desde la mañana y algunos intervalos de nubosidad baja a primeras y últimas horas. Las temperaturas apenas variarán. El viento será flojo y variable, tendiendo a sur.

Arrecife: 14 °C de mínima y 21 °C de máxima.

Fuerteventura

Se esperan cielos poco nubosos, con nubosidad alta a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será flojo y variable, con tendencia a sur.

Puerto del Rosario: 15 °C / 21 °C.

Gran Canaria

Habrá intervalos nubosos de nubosidad alta, con algún episodio ocasional de nubosidad baja en las costas norte y sur. Las temperaturas podrían subir ligeramente en zonas de interior. El viento tenderá a sur y será moderado en el extremo noroeste y la vertiente sureste. En cumbres, soplará del suroeste con intensidad moderada.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 °C / 21 °C.