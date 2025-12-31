En Directo
Sigue en directo el paso de la borrasca Francis por Tenerife: alerta en todas las Islas
Un frente frío dejará lluvias, tormentas y viento en toda Canarias este Año Nuevo
Santa Cruz de Tenerife
Un frente frío asociado a la borrasca Francis dejará un Año Nuevo en Tenerife pasado por agua y con fuertes tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de fuertes precipitaciones en Canarias, afectando sobre todo aTenerife, La Palma y Gran Canaria.
Ante la previsión, el Gobierno de Canarias ha fijado la alerta por riesgo de lluvias, oleaje, viento y tormentas que en principio afectará solo el 1 de enero de 2026 y remitirá para el viernes.
M. Plasencia
Tiempo en Tenerife
La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma
Meteología avisa de que los efectos de la inestabilidad en el tiempo se prolongarán también al viernes
Leer más
- El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
- La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
- La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
- El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio