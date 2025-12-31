Sigue en directo el paso de la borrasca Francis por Tenerife: alerta en todas las Islas

Un frente frío asociado a la borrasca Francis dejará un Año Nuevo en Tenerife pasado por agua y con fuertes tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de fuertes precipitaciones en Canarias, afectando sobre todo aTenerife, La Palma y Gran Canaria.

Ante la previsión, el Gobierno de Canarias ha fijado la alerta por riesgo de lluvias, oleaje, viento y tormentas que en principio afectará solo el 1 de enero de 2026 y remitirá para el viernes.