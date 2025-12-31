El Rosario consolida su apuesta por energía compartida

La comunidad energética El Rosario Solar ha cumplido su primer año en funcionamiento convertida ya en uno de los proyectos locales más destacados de Canarias en materia de autosuficiencia eléctrica. Más de 150 viviendas, pequeños comercios y negocios del municipio se abastecen actualmente de electricidad renovable generada en su propio entorno.

Impulsada por residentes, pymes y el Ayuntamiento de El Rosario, la iniciativa se ha consolidado como un ejemplo de gestión colaborativa y sin ánimo de lucro, demostrando que la transición energética puede construirse desde lo local y con protagonismo ciudadano.

Un modelo que reduce costes y dependencia energética

La instalación fotovoltaica ubicada en las cubiertas del Polígono de La Campana -con 2 MW de potencia y un sistema de almacenamiento de 1 MWh- permite suministrar energía verde a puntos de consumo situados en un radio de dos kilómetros, sin necesidad de que cada hogar disponga de placas propias.

«En un solo año hemos demostrado que un modelo energético más justo y cercano es posible», afirma el teniente de alcalde y concejal de Transición Ecológica, Fidel Vázquez. Según el edil, la comunidad no solo reduce la factura eléctrica, sino que también contribuye a combatir la pobreza energética y crear empleo de proximidad.

Impacto social, económico y ambiental

Además de la disminución de emisiones, El Rosario Solar ha generado actividad económica vinculada a la instalación, mantenimiento y gestión de la planta, favoreciendo la contratación local y la dinamización de talleres y proveedores del municipio. La comunidad promueve también acciones formativas en eficiencia energética y consumo responsable.

La iniciativa ha contado con un respaldo institucional clave: más de 6 millones de euros procedentes del Gobierno de Canarias y financiados por el mecanismo europeo NextGenerationEU han permitido abaratar de forma notable la participación ciudadana. A esto se suman bonificaciones en el IBI durante diez años -del 50% para viviendas y del 25% para empresas industriales y comerciales- que incentivan aún más la adhesión al proyecto.

Un proyecto abierto a nuevos participantes

El Rosario Solar continúa incorporando nuevas altas y prevé ampliar su comunidad hasta los 500 miembros. Cualquier vecino, comunidad de propietarios o pyme dentro del área de cobertura puede unirse, incluso si no dispone de tejado. La comunidad se encarga de la gestión técnica, el seguimiento del consumo y todo el proceso administrativo.

Hacia un municipio más autosuficiente

Para sus promotores, la iniciativa demuestra que la energía puede gestionarse como un bien común. Transparencia, corresponsabilidad y participación vecinal se han convertido en las señas de identidad de un proyecto que ya ha cambiado la manera en que muchos hogares de El Rosario entienden su relación con la electricidad.

Más información y solicitudes en elrosariosolar.com