La Nochevieja se disfruta en la calle: bailes con orquestas por todo Tenerife

La Nochevieja de Tenerife se baila en la calle: verbenas con orquestas ‘autóctonas’ amenizarán la última noche del año por toda la Isla. Muchos municipios, entre los que destacan Santa Cruz y La Laguna, organizan fiestas gratuitas para despedir 2025 y darle la bienvenida a 2026. Dentro de estos planes, tres de los ayuntamientos escogen el mediodía o la tarde para celebrar el último día. Hay incluso uno, Fasnia, que ha apostado por entrar a 2026 justo en el mismo momento que llegue la media noche en Tailandia, es decir, a las cinco de la tarde hora canaria.

Pero más allá de las innovaciones, en el 31 de diciembre tinerfeño no pueden faltar las tradicionales orquestas isleñas. Más de 30 de formaciones musicales del Archipiélago no faltarán a la última cita en la Isla para brindarle al público los grandes éxitos del merengue, la salsa, la bachata o la cumbia, entre otros géneros. Temas como ‘Noches de fantasía’, ‘Marejada’, ‘La Ventanita’ o las míticas canciones de Juan Luis Guerra y 4.40 sonarán y se bailarán en las primeras horas de 2026. Además, se suman varios DJ que pincharán música bailable y para el gusto de todos los públicos, dando cabida a otros géneros musicales más allá de la típica noche de verbena en Tenerife. EL DÍA recoge las citas más bailables de la Isla para este miércoles 31 de diciembre.

SANTA CRUZ. La capitalina plaza de Candelaria acogerá la fiesta organizada por el Ayuntamiento santacrucero tras la retransmisión de las campanadas de RTVE. Las orquestas Maracaibo, Acapulco, Generasión y Revelación marcarán el pulso más latino de la primera noche santacrucera de 2026. Estas orquestas ofrecerán un recorrido por algunos de los temas más conocidos y populares de los ritmos latinos, configurando una verbena pensada para prolongar la fiesta y animar a miles de personas en el ‘corazón de Tenerife'.

LA LAGUNA. La ciudad del Adelantalado comenzará la noche a las 22:30 horas en la plaza del Cristo con la Orquesta Sabrosa, El Morocho y su orquesta, Pepe Benavente y su orquesta y la formación Los Kadetes. El periodista y presentador Alexis Hernández será el encargado de dirigir la última noche de 2025 en La Laguna. También habrá fiestas en Tejina, Valle de Guerra, San Matías y La Cuesta, algo que señaló el concejal de Fiestas, Dailos González. «Facilitamos que todas las personas puedan disfrutar sin necesidad de desplazarse», apuntó. Concretamente, en La Cuesta estarán la orquesta Sonora Olimpia y el Grupo Relieve. En Valle de Guerra actuarán las orquestas Columbia, Dorada Band y Kevin Ramos. En Tejina, se disfrutará de Banda Loca y los DJ’s Winner y Jesu Rodríguez. Por último, en San Matías cantarán David Pérez, Grupo P&D, Grupo Nueva Latina y DJ Pacheco.

ARONA. En la plaza del Pescador de Los Cristianos se celebrará la Fiesta de Fin de Año Arona 2025. Desde las 22:00 y hasta las 5:30 horas, habrá dos escenarios: el principal acogerá a las orquestas canarias Wamampy, Malibú Band y Nueva Línea; el segundo contará con la participación de los DJ Fabrizio Salgado, David Pérez, Pablo Barrios y Budy. Ambos puntos se encuentran alrededor del centro cultural del barrio aronero de Los Cristianos.

GRANADILLA DE ABONA. Los núcleos de El Médano y Los Abrigos despedirán el 2025 con dos celebraciones. El primero de los núcleos contará con las orquestas Grupo Paraíso, Atlantic, Sensación Gomera y Tropin. En cuanto a Los Abrigos, tendrá las actuaciones del DJ Fabrizio Salgado y Fernandito ‘El Fernan’. Con el objetivo de facilitar la participación y reforzar la seguridad, el Ayuntamiento ha previsto un servicio especial de transporte público gratuito, que operará durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, conectando los distintos núcleos del municipio con El Médano y Los Abrigos. Las guaguas gratuitas contarán con horarios de ida y regreso adaptados a la programación festiva.

CANDELARIA. Bienvenido 2026. Esta es la propuesta del Ayuntamiento de Candelaria para la fiesta que recibe el año nuevo. Junto a la casa consistorial se bailará a partir de las 23:00 horas al ritmo de las orquestas Sabrosa, Wamampy y Tony del Cielo

PUERTO DE LA CRUZ. Desde las 22:00 horas, la portuense plaza del Charco despedirá 2025. El maestro de ceremonias de la noche será Alberto Castilla. Los primeros en subirse al escenario serán Estrellas de Buenavista y más. Sergio Aranda, quien fuera componente de Ráfaga, continuará la fiesta para darle paso a la orquesta Swing Latino y cerrar con el DJ Dani Méndez.Todos los artistas de la noche portuense estarán sobre el escenario durante dos horas. La fiesta se prolongará hasta las 6:00 horas de la mañana.

SANTIAGO DEL TEIDE. La plaza de la Buganvilla, en Los Gigantes, será el lugar para dar la bienvenida al nuevo año en el municipio del suroeste. Desde las 19:00 y hasta las 6:00 horas de la mañana, se disfrutará de DJ Marcos Gorrín, la orquesta Tropin, DJ Chris G, Maraury Band, Latin Sound y muchos más, según el cartel publicado por el consistorio sureño.

GÜÍMAR. El municipio de Güímar despedirá 2025 a las 12:00 horas, pero del mediodía. Desde hace varios años, el Ayuntamiento promueve la celebración de ‘Fin de Año de día’. A mediodía, en la plaza de San Pedro, se contará con las actuaciones de Carmelo Salas y DJ Tommy, Ni 1 Pelo de Tonto, la orquesta Revelación, Renzzo El Selector, orquesta Malibú Band, Dj Jacob y la orquesta Maquinaria Band. Aunque sea una celebración vespertina, se contará con uvas, cotillón y churros con chocolate.

ICOD DE LOS VINOS. La plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, en pleno casco histórico icodense, acogerá la fiesta de Año Nuevo organizada por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. A partir de las 00:30 horas, se disfrutará del DJ Adam Lorr, la orquesta Sabrosa, el DJ Fabrizio Salgado y la orquesta Los Teymar. El consistorio organiza esta fiesta gratuita desde hace casi un lustro.

TACORONTE. El Ayuntamiento de Tacoronte prepara la gran fiesta de Fin de Año en la plaza del Cristo. Será a partir de las 23:00 horas con uvas de la suerte, campanadas, chocolatada y cotillón. La música la pondrán el solista Arodi Llanos, la orquesta Dinacord y el Grupo Bomba desde la isla de Fuerteventura. El consistorio invita a todos los vecinos a disfrutar de una noche de fiesta y alegría.

SANTA ÚRSULA. El Consistorio del norte de Tenerife despide 2025 a partir de las 23:30 horas en la plaza del municipio. El público bailará al ritmo de la orquesta Fórmula Latina y Generasión. El AyuntamienTo de Santa Úrsula repartirá cotillón y churros con chocolate para «compartir la última noche del año».

GARACHICO. La glorieta de San Francisco de la Villa y Puerto será el escenario de la fiesta de Fin de Año que se celebra desde hace diez años. Un evento que continúa tras la retransmisión de las campanadas de Fin de Año en Televisión Canaria en 2015. Como es habitual, a las 23:30 horas comenzarán los actos y a las 00:00 serán las campanadas al ritmo de la iglesia de Santa Ana y a partir de ahí, la música hará vibrar a los asistentes. Estará el Septeto Santiaguero, desde Cuba, la banda La Osha con Ruzzo MC, quien fuera componente de Orishas; la orquesta The Boys Machine, Renzzo el Selector y DJ Abraham.

BUENAVISTA DEL NORTE. La plaza de Los Remedios, en el casco del municipio, acogerá la fiesta de Fin de Año. Será a las 23:00 horas. Sonará la música del DJ local Simón y los ritmos de Latin Sound y Grupo Toke Latino. El Ayuntamiento lleva varios años celebrando por todo lo alto la última noche del año.

LOS SILOS. ‘La última quedada del año’ es en Los Silos. Esta es la iniciativa del Ayuntamiento para despedir 2025. Desde el pasado año, los silenses dicen adiós al año en horario diurno y con cotillón. Desde las 14:30 y hasta las 19:30 horas de la tarde, se bailará con las actuaciones de El Risko, Clave de Son y el DJ Juana la Cubana. Será en la céntrica plaza de La Luz con el emblemático kiosco como testigo.

FASNIA. El Ayuntamiento del pequeño municipio del sur de Tenerife simulará entrar en 2026 al mismo tiempo que Tailandia. De esta manera tan peculiar, las campanadas de Fasnia serán a las 17:00 horas en la plaza Francisco Delgado Díaz Flores. La programación para el miércoles 31 de diciembre comenzará a las 14:00 horas con actividades para los más pequeños. A las 15:30 horas, se subirá al escenario Exhuberancia Carey, quien dirigirá la tarde. También actuarán Puretas Party y la orquesta Tropin, conjunto musical de ese municipio.n