Naím Yánez Alonso: “Nos hemos convertido en el municipio con más oferta cultural”

Arona es uno de los principales destinos turísticos de Canarias. ¿Qué peso real tiene hoy el turismo en la economía del municipio y en el empleo local?

El turismo es el motor económico de Arona, sin rodeos. Da empleo directo e indirecto a miles de familias y sostiene buena parte del comercio, la hostelería y los servicios. Playa de las Américas y Los Cristianos son claves en ese sentido, pero no hay que olvidar el papel que juegan también Costa del Silencio y Las Galletas, con un turismo más ligado al mar y a la vida local. Cuando el turismo funciona, Arona funciona. Por eso hay que cuidarlo, defenderlo y gestionarlo con cabeza.

¿Cuáles son los principales retos que afronta Arona para mantener su competitividad turística en un contexto global cada vez más exigente?

El principal reto es no bajar el nivel. Hoy el turista compara mucho y exige más. Arona no puede competir por precio, tiene que competir por calidad, seguridad y oferta. La gastronomía es uno de nuestros pilares. Cada vez más visitantes buscan comer bien, probar producto local y vivir algo auténtico. Aquí tenemos una oportunidad enorme con la cocina canaria, con nuestros productos y con la profesionalidad del sector. También llevamos con orgullo chefs que suman estrellas Michelin y soles de Repsol. Todo ello suma mucho al destino.

¿Qué objetivos se ha marcado Arona en su presencia en FITUR y en otras ferias internacionales?

Ir con un mensaje claro y realista. En FITUR queremos mostrar una Arona completa: destino sol y playa de primer nivel, deporte, patrimonio natural, tradiciones y medianías con identidad propia, reforzadas además por la inclusión en la Red de Pueblos Mágicos de España. No vamos a vender promesas vacías, vamos a vender lo que ya somos y lo que estamos consolidando. Un lugar donde poder ser.

¿Cómo se integra la identidad cultural, el patrimonio y las tradiciones locales en la oferta turística?

Poniéndolas en valor sin convertirlas en un espectáculo artificial. Nuestras fiestas, como la Romería de Fátima (en el Valle San Lorenzo, en mayo) o la Romería de San Antonio Abad (en Arona casco, en enero); pero también nuestro folclore y nuestras tradiciones forman parte de la vida diaria del municipio. El visitante que participa en una romería, que conoce la historia de un núcleo pesquero como Los Cristianos o Las Galletas o que descubre las medianías entiende mejor Arona. Y eso crea un vínculo mucho más fuerte con el destino.

¿Qué proyectos culturales destacados tiene actualmente en marcha el Ayuntamiento?

La cultura en Arona ha dejado de estar encerrada en un par de espacios y se ha deslocalizado de verdad, llegando a todos los barrios. Hoy es normal encontrar programación cultural en Cabo Blanco, El Fraile, Valle San Lorenzo, Guargacho o Las Galletas, y lo más llamativo es ver cómo en esas actividades participan tanto vecinos como visitantes. A mí mismo me ha sorprendido entrar en una actividad cultural en Cabo Blanco y encontrarme con un grupo de holandeses integrados, disfrutando de una representación teatral de primer nivel, además, de una compañía de teatro del municipio. Nos hemos convertido en unos meses en el municipio de Canarias con más oferta cultural, con una cantidad de más de 500 actividades culturales en todo el año. Eso ya está pasando en Arona. Durante muchos años la cultura se hizo mal, sin planificación y sin ambición, pero ahora estamos corrigiendo ese rumbo. Se está apostando por una programación continua y con identidad, que pone en valor nuestras raíces, nuestra música, el teatro, las fiestas populares y la vida cultural de cada núcleo. Esto está generando un turismo cultural real, que complementa el sol y playa y ayuda a repartir la actividad por todo el municipio. Hemos recuperado Arona Las Artes y Las Letras, que llevaba años sin hacerse, y hemos creado por primera vez las jornadas filosóficas ‘Arona Piensa’, siendo el primer municipio de Canarias en celebrar el Día Mundial de la Filosofía con filósofos de primer nivel. La cultura hoy es también atractivo turístico. Ese es el camino: una Arona con identidad, donde el visitante no solo viene a descansar, sino a conocer cómo vivimos y quiénes somos.

¿Qué reivindicaciones hace Arona a otras administraciones para seguir siendo un motor económico de la isla?

Pedimos lo lógico: inversiones, infraestructuras y coordinación. Arona aporta mucho a la economía insular y regional, y eso tiene que verse reflejado en mejoras reales, sobre todo en movilidad, cooperación en infraestructuras y servicios. No pedimos privilegios, pedimos justicia y apoyo a un municipio que tira del carro. En mi caso, soy también consejero del Cabildo Insular de Tenerife, y siempre he notado que el Cabildo y el Gobierno de Canarias no piensan de los túneles de Güímar para abajo. Ese rumbo debe cambiar.

Si tuviera que resumir en una idea el futuro del turismo y la cultura en Arona, ¿cuál sería?

Un Arona que cuida de su identidad, de lo que somos. Una Arona que apuesta por su cultura y las tradiciones, y que no pierde su identidad por intentar gustar a todo el mundo. Si perdemos nuestra esencia, lo perdemos todo. Por ello, debemos cuidar nuestras tradiciones a toda costa.