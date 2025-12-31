Hartazgo por la falta de avances en la mejora del Hospital del Sur

«Qué tristeza y frustración». La Plataforma Pro-Hospital Público del Sur de Tenerife manifiesta su indignación por el hecho de que el centro hospitalario situado en El Mojón, en el municipio de Arona, vaya a cerrar el año 2025 sin que haya salido a concurso público su «tan demandada» ampliación.

«Los ciudadanos del sur nos sentimos olvidados» en materia sanitaria, asegura este colectivo en un comunicado, en el que añade: «Cuántas veces nos han prometido que el Hospital del Sur de Tenerife era una prioridad. Falso, llevamos 30 años esperando por el hospital que necesitamos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Hacia dónde nos empujan nuestros gobernantes?».

La Plataforma Pro-Hospital Público del Sur recuerda que a los retrasos en la mejora del centro hospitalario de El Mojón se suma que en estos últimos años se ha incrementado el número de habitaciones «bloqueadas» por pacientes mayores que han sido dados de alta pero que no pueden abandonar la instalación por la falta de plazas sociosanitarias a donde trasladarlos.

Es un problema que afecta a toda la Isla. Según reveló el Cabildo de Tenerife el pasado mes de octubre, 18.046 tinerfeños dependientes esperan por recibir la atención sociosanitaria que demandan y a la que tienen derecho reconocido. Lo reveló la consejera de Acción Social, Águeda Fumero. En ese pleno, pidió «disculpas» a los usuarios y sus familiares, aunque defendió la creación de 518 plazas en dos años fruto del «duro trabajo» de su equipo en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), aunque más de la mitad no han podido entrar en servicio todavía.

El colectivo, que lleva años luchando por un hospital del sur digno y a la altura de la demanda de la vertiente más poblada de Tenerife, calcula que el 60% de las habitaciones del centro aronero están en esa situación, «por lo que debemos decir, con mucho dolor, que esta infraestructura se aleja del objetivo de la atención sanitaria, dirigiéndose más bien hacia una sociosanitaria».

La Plataforma Pro-Hospital Público del Sur de Tenerife concluye mandando un mensaje al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: «Recuerde que en cada una de nuestras múltiples reuniones en estos dos años y medio insistimos especialmente en la necesidad de ampliar el Hospital del Sur. Usted a la vez miraba a su consejera de Sanidad y le invitaba a acelerar los procesos. No ha servido de nada. La licitación de un simple expediente para la redacción de un proyecto arquitectónico no ha salió en todo este tiempo algo, por lo que nos sentimos defraudados y muy decepcionados».

Para esta asociación, compuesta por empresarios, representantes vecinales y particulares, «no hay excusa suficiente que justifique esta intolerable dilación». «Es más, intentar seguir justificándolo es tomarnos por tontos a los ciudadanos de este lado de la Isla», concluye el comunicado enviado a los medios de comunicación.