Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisHuelga de taxistas en Santa CruzCadáver en TenerifePesca ilegal en CanariasMosca endémica de La Palma
instagramlinkedin

Confirmado por la DGT: estos son los tinerfeños que podrán renovar el carnet de manera gratuita si cumplen este requisito obligatorio

La DGT estable este requisito para la renovación de la licencia de conducción

Este es el equisito obligatoria que necesitan los tinerfeños para renovar el carnet de manera gratuita

Este es el equisito obligatoria que necesitan los tinerfeños para renovar el carnet de manera gratuita

Helena Ros

Helena Ros

Tener el permiso de conducir ofrece mucha libertad a los ciudadanos. Ya sea para usarlo por trabajo, placer u otras circunstancias, el coche ofrece libertad de desplazamiento. En España, el permiso de conducir se renueva cada 10 años hasta los 65 años de edad. A partir de ahí, la vigencia es de 5 años tanto para vehículos como para motos.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) continúa manteniendo bonificaciones para un determinado grupo de conductores, con el objetivo de que las normas de seguridad vial se sigan cumpliendo peo sin que suponga una carga económica desproporcionada para muchas personas. Entre estas medidas se encuentra la excepción de pago de tasas administrativas para ciertos grupos de conductores españoles.

Quiénes están exentos de pagar la tasa de renovación del carnet de conducir

La medida de la DGT beneficia a los conductores de 70 años, ya que una vez alcanzada esa edad no se exige el pago de la tasa administrativa por la renovación del permiso de conducción, cuyo valor asciendo a 24,58 euros. Sin embargo, si deben someterse a las pruebas que se realizan en el Centro de Reconocimiento de Conductores para que se les proporcione un informe de aptitud psicofísica si superan las prueban que refleja que todavía están en condiciones de circular por las carreteras.

En el caso de los permisos profesionales como autobuses o camioneros, la renovación es obligatoria cada tres años. Esto se debe a que se debe actualizar de manera más reiterada las condiciones física y psicológicas de los conductores para garantizar una máxima seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico.

Una persona mayor conduciendo.

Una persona mayor conduciendo. / DGT

Requisitos y documentos necesarios para la renovación del carnet

Para la renovación del carnet de conducir en España, se deben presentar los siguientes documentos:

Noticias relacionadas y más

  • Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o tarjeta de residencia vigente.
  • Informe de aptitud psicofísica emitido por un Cetro de Reconocimiento de Conductores (CRC)
  • Fotografía reciente
  • Formulario de solicitud de renovación correctamente cumplimentado.
  • Comprobante de pago de la tasa, excepto los mayores de 70 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
  2. La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
  3. El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
  4. La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
  5. Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
  6. Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
  7. Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
  8. Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia

La Nochevieja se disfruta en la calle: bailes con orquestas por todo Tenerife

La Nochevieja se disfruta en la calle: bailes con orquestas por todo Tenerife

Arona refuerza su apuesta por la accesibilidad en playas y servicios turísticos

Arona refuerza su apuesta por la accesibilidad en playas y servicios turísticos

Confirmado por la DGT: estos son los tinerfeños que podrán renovar el carnet de manera gratuita si cumplen este requisito obligatorio

Confirmado por la DGT: estos son los tinerfeños que podrán renovar el carnet de manera gratuita si cumplen este requisito obligatorio

Naím Yánez Alonso: “Nos hemos convertido en el municipio con más oferta cultural”

Naím Yánez Alonso: “Nos hemos convertido en el municipio con más oferta cultural”

El turismo cultural, eje estratégico para diversificar el destino Arona

El turismo cultural, eje estratégico para diversificar el destino Arona

El Rosario consolida su apuesta por energía compartida

El Rosario consolida su apuesta por energía compartida

Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT para las grúas exprés en las autopistas

Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT para las grúas exprés en las autopistas

El Cabildo de Tenerife activa el PEIN ante la llegada de la borrasca Francis el próximo 1 de enero

El Cabildo de Tenerife activa el PEIN ante la llegada de la borrasca Francis el próximo 1 de enero
Tracking Pixel Contents