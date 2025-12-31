Arona refuerza su apuesta por la accesibilidad en playas y servicios turísticos

La accesibilidad es uno de los pilares sobre los que Arona construye su modelo turístico, con actuaciones orientadas a garantizar que todas las personas puedan disfrutar del municipio en igualdad de condiciones. Este compromiso se refleja de manera especial en sus playas, que cuentan con una completa cadena de accesibilidad que las convierte en espacios inclusivos y seguros.

Las playas de Las Vistas, Los Cristianos y Las Galletas disponen de aparcamientos reservados, transporte accesible, itinerarios peatonales adaptados, rampas hasta la arena y servicios como aseos, vestuarios y duchas adaptados a personas con movilidad reducida. Estas infraestructuras permiten que el acceso al litoral sea continuo y funcional desde el entorno urbano hasta la orilla del mar.

Uno de los elementos más destacados se encuentra en la playa de Las Vistas, donde se ha instalado una plataforma de madera de 500 metros cuadrados, la mayor de España, que facilita el desplazamiento de personas usuarias de silla de ruedas hasta zonas de descanso y solárium en primera línea de playa, mejorando de forma notable la experiencia de uso del espacio litoral.

A estas mejoras se suma el servicio de sillas anfibias, que permite el baño asistido a personas con movilidad reducida, ampliando las posibilidades de disfrute del mar y reforzando el carácter inclusivo de las playas del municipio.

La accesibilidad se extiende también a los servicios de atención turística. El Patronato de Turismo ha instalado sistemas de bucle de inducción magnética en todas las oficinas de información turística de Arona, una medida que mejora la atención a personas con discapacidad auditiva y garantiza una comunicación más eficaz en los puntos de atención al público.

Con estas actuaciones, Arona consolida un modelo de destino accesible que integra la inclusión como un valor esencial, mejorando la calidad de los servicios turísticos y contribuyendo a una experiencia más justa y equitativa tanto para la ciudadanía como para quienes visitan el municipio.