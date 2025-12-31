Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Francis en TenerifeRobo de un coche en TenerifeGimnasios en CanariasSalud de Antonia San JuanMigración en Canarias
instagramlinkedin

La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento

El paso de la borrasca Francis pone a las islas en alerta

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife, al igual que el resto de Canarias, estrenará el año 2026 con cielos nubosos, chubascos acompañados de tormentas y vientos del sur o suroeste moderados a fuertes o muy fuertes derivados de la borrasca atlántica Francis, por la que se activarán distintas alertas.

En el mar habrá viento suroeste fuerza 7 a partir de la madrugada en costas noroeste de La Palma y Gran Canaria y noreste de Tenerife.

Previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por islas para este jueves:

TENERIFE

Inicialmente intervalos nubosos en general, más compactos en el sur y oeste, con nubosidad alta presente en toda la isla. A partir de la mañana cielos nubosos o cubiertos cuando se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas en las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla, así como al extremo oeste. Sin descartar precipitaciones moderadas en otras zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con ligeros descensos, más pronunciados en áreas del interior. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, extremo oeste y costas del sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas del noroeste, cumbres centrales y extremo oeste durante las horas centrales. Viento amainando a moderado del oeste a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

Cielos nubosos en general. Durante la mañana y horas centrales se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla y en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, vertientes oeste y sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas durante las horas centrales. Amainando a moderado del oeste a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Cielos nubosos en general. Durante la mañana se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas, especialmente en las vertientes orientadas al suroeste de la isla y en zonas altas, así como en la vertiente este. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, extremos noroeste y sureste y en la vertiente este, donde son probables rachas muy fuertes. Amainando a moderado del oeste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 21

EL HIERRO

Cielos nubosos en general. Durante la mañana se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas, especialmente en las vertientes orientadas al suroeste de la isla y en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, extremos oeste y sur, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas durante la mañana y horas centrales. Amainando a moderado del oeste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 14

LANZAROTE

Intervalos de nubes altas durante todo el día y a partir del final de la tarde nuboso o cubierto con nubosidad baja cuando no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento inicialmente moderado del sur, girando a suroeste moderado con intervalos de fuerte a partir de las horas centrales, sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 14 21

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes altas durante todo el día y a partir del final de la tarde nuboso o cubierto con nubosidad baja cuando no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento inicialmente moderado del sur, girando a suroeste moderado con intervalos de fuerte a partir de las horas centrales, sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 15 21

Tormenta eléctrica en Tenerife

Tormenta eléctrica en Tenerife / Víctor de Castro

GRAN CANARIA

Inicialmente intervalos nubosos en general, más compactos en el sur y oeste, con nubosidad alta presente en toda la isla. A partir de las horas centrales cielos nubosos o cubiertos cuando se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas en las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla. Sin descartar precipitaciones moderadas en otras zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con ligeros descensos, más pronunciados en áreas del interior. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas y en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas y cumbres.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 21

TEMAS

  1. El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
  2. La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres
  3. La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
  4. El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5
  5. La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
  6. Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
  7. Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público
  8. Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio

Sigue en directo el paso de la borrasca Francis por Tenerife: alerta en todas las Islas

La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento

La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento

La borrasca Francis obliga a aplazar la San Salitre en Santa Cruz

La borrasca Francis obliga a aplazar la San Salitre en Santa Cruz

La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma

Hartazgo por la falta de avances en la mejora del Hospital del Sur

Hartazgo por la falta de avances en la mejora del Hospital del Sur

Ni Ana Guerra ni Pedri: estos son los famosos más deseados en Tenerife en 2025 según un estudio

Ni Ana Guerra ni Pedri: estos son los famosos más deseados en Tenerife en 2025 según un estudio

Tartas de queso a 1,50 euros: el nuevo local que abre en La Laguna

Tartas de queso a 1,50 euros: el nuevo local que abre en La Laguna

El tiempo en Tenerife: intervalos nubosos y temperaturas sin grandes cambios este miércoles

El tiempo en Tenerife: intervalos nubosos y temperaturas sin grandes cambios este miércoles
Tracking Pixel Contents