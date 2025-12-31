La Aemet advierte: Tenerife estrenará 2026 con alertas por chubascos acompañados de tormentas y fuerte viento

Tenerife, al igual que el resto de Canarias, estrenará el año 2026 con cielos nubosos, chubascos acompañados de tormentas y vientos del sur o suroeste moderados a fuertes o muy fuertes derivados de la borrasca atlántica Francis, por la que se activarán distintas alertas.

En el mar habrá viento suroeste fuerza 7 a partir de la madrugada en costas noroeste de La Palma y Gran Canaria y noreste de Tenerife.

Previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por islas para este jueves:

TENERIFE

Inicialmente intervalos nubosos en general, más compactos en el sur y oeste, con nubosidad alta presente en toda la isla. A partir de la mañana cielos nubosos o cubiertos cuando se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas en las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla, así como al extremo oeste. Sin descartar precipitaciones moderadas en otras zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con ligeros descensos, más pronunciados en áreas del interior. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, extremo oeste y costas del sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas del noroeste, cumbres centrales y extremo oeste durante las horas centrales. Viento amainando a moderado del oeste a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 21

LA GOMERA

Cielos nubosos en general. Durante la mañana y horas centrales se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas, especialmente en las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla y en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, vertientes oeste y sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas durante las horas centrales. Amainando a moderado del oeste a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Cielos nubosos en general. Durante la mañana se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas, especialmente en las vertientes orientadas al suroeste de la isla y en zonas altas, así como en la vertiente este. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, extremos noroeste y sureste y en la vertiente este, donde son probables rachas muy fuertes. Amainando a moderado del oeste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 21

EL HIERRO

Cielos nubosos en general. Durante la mañana se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas, especialmente en las vertientes orientadas al suroeste de la isla y en zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con pocos cambios o ligeros descensos. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas, extremos oeste y sur, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas durante la mañana y horas centrales. Amainando a moderado del oeste durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 14

LANZAROTE

Intervalos de nubes altas durante todo el día y a partir del final de la tarde nuboso o cubierto con nubosidad baja cuando no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento inicialmente moderado del sur, girando a suroeste moderado con intervalos de fuerte a partir de las horas centrales, sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 14 21

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes altas durante todo el día y a partir del final de la tarde nuboso o cubierto con nubosidad baja cuando no se descartan chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento inicialmente moderado del sur, girando a suroeste moderado con intervalos de fuerte a partir de las horas centrales, sin descartar alguna racha muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 15 21

Tormenta eléctrica en Tenerife / Víctor de Castro

GRAN CANARIA

Inicialmente intervalos nubosos en general, más compactos en el sur y oeste, con nubosidad alta presente en toda la isla. A partir de las horas centrales cielos nubosos o cubiertos cuando se esperan chubascos localmente fuertes o persistentes que pueden estar acompañados de tormentas en las vertientes orientadas al sur y oeste de la isla. Sin descartar precipitaciones moderadas en otras zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso y máximas con ligeros descensos, más pronunciados en áreas del interior. Viento inicialmente moderado del suroeste arreciando con intervalos de fuerte a partir de la mañana en zonas altas y en vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en zonas altas y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 16 21