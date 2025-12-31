La Aemet actualiza los avisos por la borrasca Francis: más peligro en La Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión de riesgos de la borrasca Francis sobre Canarias y eleva a naranja la situación por fuerte viento en La Palma.

Según indica Meteorología, el litoral oeste y las cumbres de la Isla Bonita se enfrentará a rachas de al menos 90 kilómetros por hora, lo que ya implica un riesgo importante según la Agencia.

Toda Canarias se encuentra bajo la vigilancia tanto de la Aemet como de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha decretado la alerta en el Archipiélago por diversos fenómenos asociados a la borrasca.

Aparato eléctrico, tormenta, fuertes precipitaciones y oleaje serán los protagonistas del primer día de 2026. Además de La Palma, las islas más afectadas por el impacto de este fenómeno meteorológico serán las dos capitalinas: Tenerife y Gran Canaria soportarán toda la borrasca aunque de momento con menor riesgo.

Por Islas

En concreto, se esperan precipitaciones por encima de los 60 litros cuadrados en La Palma y sobre los 40 litros en cumbres de Tenerife y Gran Canaria. En el resto de las Islas la previsión es que se recojan unos entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

En el caso del viento, el Archipiélago se mantiene en los mismos valores anunciados ayer, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y con efectos en el mar.

De hecho, la mayor fuerza de las olas se registrarán en el área metropolitana de Tenerife y más concretamente en el litoral de Anaga.

Por úúltimo la Aemet también avisa de el frente frío traerá consigo aparato eléctrico, por lo que ha fijado el aviso amarillo aunque con riesgo bajo.