Talento canario y las orquestas de siempre, en la fiesta de Fin de Año en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife volverá a situarse en el foco mediático nacional con la celebración de las Campanadas de Canarias 2025, que serán retransmitidas en directo por Radio Televisión Española (RTVE). La cita refuerza a la capital tinerfeña como escenario de referencia para despedir el año en el Archipiélago y como uno de los grandes puntos de encuentro festivo a nivel estatal.

La retransmisión tendrá como protagonista el reloj de la torre de la Iglesia de la Concepción, desde donde se marcarán las doce campanadas canarias para toda España. El escenario principal, ubicado en la plaza de La Candelaria, será el epicentro del evento y acogerá tanto el tradicional momento de las uvas como las actuaciones musicales programadas antes y después de la medianoche, en una noche concebida como un gran espectáculo abierto al público y a la audiencia televisiva.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “volver a acoger las Campanadas de Canarias es una oportunidad excepcional para proyectar la imagen de Santa Cruz en todo el país”, y subrayó que “esta cita refleja una ciudad abierta, acogedora y preparada para organizar grandes eventos con seguridad, calidad y una identidad canaria muy marcada”. El regidor añadió que “Santa Cruz será el punto de encuentro de miles de personas en la calle y de millones de espectadores frente al televisor, compartiendo una noche de ilusión, música y celebración”.

Talento canario: la música de moda

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso en valor el carácter participativo y popular del evento, señalando que “se ha diseñado una noche completa, pensada tanto para quienes acudan a la plaza como para quienes sigan la retransmisión desde casa”.

Asimismo, destacó que “la apuesta por el talento canario, junto a las orquestas locales y un espectáculo musical continuo, consolida el objetivo de convertir las Campanadas en una gran celebración que va más allá de las uvas y posiciona a Santa Cruz como referente festivo en estas fechas”.

Las Campanadas de Canarias 2025 estarán presentadas por el periodista Miguel Ángel Guerra y los artistas canarios Nia y St. Pedro, acompañados sobre el escenario por Melómana y Almacor, en una clara apuesta por la música hecha en las islas.

Nia interpretará algunos de sus temas más conocidos, como Malayerba, 8 maravillas o Me sabe a sal; mientras que St. Pedro llevará al público canciones como Dos extraños, Rompeolas o La pistola. Melómana aportará su sello vocal con versiones y composiciones propias, y Almacor animará la noche con temas de sonido urbano y festivo como Brillo platino.

Ritmos latinos con las orquestas

Tras las campanadas y las uvas, la fiesta continuará con un programa musical ampliado en el que también tendrán un papel destacado las orquestas canarias Maracaibo, Acapulco, Generasión y Revelación, que ofrecerán un recorrido por algunos de los ritmos latinos y temas más populares, dando forma a una gran verbena para prolongar la celebración en el “corazón de Tenerife”.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se recuerda que este evento forma parte de la amplia programación navideña de la ciudad y contará con un dispositivo especial de seguridad y coordinación de los servicios municipales, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de una de las noches más multitudinarias y esperadas del año.