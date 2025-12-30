El restaurante de Tenerife donde se come como un rey: cocina canaria, raciones generosas y precios inmejorables
Sus platos están elaborados con productos locales
La gastronomía canaria sigue siendo uno de los grandes atractivos de las islas, gracias a locales que apuestos por productos de la zona y de calidad. En Tenerife, más concretamente en La Matanza de Acentejo, hay un rincón que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan cocina canaria a buen precio.
Los creadores de contenido @descubreconc han acudido al establecimiento y no han dudado en recomendarlo a todos sus seguidores. "¿Quieres salir rodando y habiendo comido como un rey? Este es tu sitio", aseguran tras su experiencia.
Un rincón ideal en Tenerife
La Vespa Cocina Canaria es un local que conquista a sus clientes desde el principio, ofreciendo cocina canaria tradicional elaborada con productos locales. Además, sus raciones son generosas y su relación calidad-precios es inmejorable.
"Un lugar familiar creado con amor, dedicación y deseo de dar siempre lo mejor", así se define la esencia de La Vespa. En el local podrás disfrutar y saborear la auténtica cocina canaria. Además, cuenta con terraza cubierta y admite mascotas.
Gastronomía autóctona
Su carta está llena de grandes clásicos de la gastronomía autóctona. Entre los platos más destacados se encuentran:
- Garbanzada
- Elcaldón con gofio de trigo y millo y nuestro toque de la casa
- Queso asado con mojos y confitura de higo
- Ensaladilla de batata
- Huevos a la Vespa
- Carne de cabra con papas fritas
Par poner el broche final a una comida tradicional canaria, puedes optar por alguno de sus postres caseros (todos tienen un precio de 4 euros).
- Tiramisú de Limón
- Tarta de 3 chocolates
- Bienmesabe Palmero
- Polvito Uruguayo
Horario y ubicación
La Vespa Cocina Canaria se encuentra en el Camino Tabaiba, 9, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife). Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han pasado por el local.
Abre miércoles, jueves y domingos de 13:00 a 17:00 horas, mientras que los viernes y sábados amplía su horario abriendo de noche a partir de las 19:30 hasta las 23:00 horas.
Un lugar ideal para disfrutar de la cocina canaria tradicional, con un ambiente acogedor y precios económicos.
