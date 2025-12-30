Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo enjambre de temblores en Tenerife: 14 seísmos en el Parque Nacional del Teide en solo tres horas

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) asegura que la sucesión de temblores fue de baja magnitud y se sigue descartando el riesgo de una erupción a corto y medio plazo

El Teide, fotografiado este lunes desde La Guancha. / E. D.

Daniel Millet

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife registra un nuevo enjambre de temblores de baja magnitud en tan solo tres horas. Lo ha confirmado este martes 30 de diciembre el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) a través de sus redes sociales.

"La red sísmica de Involcan ha registrado un nuevo enjambre sísmico en la isla de Tenerife, ocurrido entre las 22:30 horas del 29 de diciembre de 2025 y las 01:14 horas del 30 de diciembre", informa uno de los centros de investigación que se encargan del control de la actividad volcánica en la Isla, junto con el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

No pasaron de magnitud 1

El Involcan, con sede en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Granadilla de Abona (ITER), detalla que durante este periodo se detectaron un total de 14 eventos sísmicos, de los cuales 11 pudieron ser localizados. La magnitud máxima fue de 1 en la escala Richter. No hay noticias de que alguno de estos temblores haya sido sentido por la población.

Los seísmos se concentraron en el suroeste de la caldera de Las Cañadas, a profundidades comprendidas mayoritariamente entre los 8 y 16 kilómetros, en el Parque Nacional del Teide, un espacio protegido y su entorno que está protagonizando series de terremotos como este desde el año 2016.

El análisis de las señales, precisa Involcan, revela "un predominio de bajas frecuencias, un comportamiento similar al observado en enjambres sísmicos registrados en meses y años anteriores, incluido el ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2025".

No hay riesgo de erupción inminente

Este episodio "no supone cambios en la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo, la cual continúa siendo baja". Mientras los científicos se mantienen alerta, aclaran que por el momento no hay riesgo inminente de erupción en Tenerife. Lo ha asegurado en varias ocasiones el director de Vigilancia Volcánica de Involcan, el italiano Luca D’Auria.

El Teide, durante el operativo nevada el pasado 20 de diciembre.

El Teide, durante el operativo nevada el pasado 20 de diciembre. / Andrés Gutiérrez / t

El investigador procedente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Nápoles e incorporado en noviembre de 2016 a Involcan ha precisado que las probabilidades, en base a los estudios históricos, de que un volcán entre en actividad en la Isla: un 1% en los próximos 12 meses, un 4,9% en los próximos cinco años, un 9,5% en la próxima década, un 39,3% en 50 años y un 63,2% en un siglo.

Otro punto caliente a nivel sísmo-volcánico que se ha sumado en los últimos meses aTenerife se encuentra en la costa sur. Aunque ha bajado la actividad, se han venido produciendo movimientos de baja magnitud después del registrado por el IGN el pasado mes de octubre.

Los vulcanólogos, en alerta

Una sucesión de terremotos en la costa del sur de Tenerife mantiene en alerta a los vulcanólogos, publicó EL DÍA el pasado 19 de octuibre. Comenzó el pasado jueves 16 de octubre en puntos situados en el mar muy cerca del litoral de los municipios de Fasnia, Arico y San Miguel de Abona.

Hasta el mediodía de este domingo 19 de octubre se registraron 30 terremotos, de los que uno fue sentido por la población. Son los que aparecen en la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que dirige la vigilancia volcánica en Canarias. No obstante, en esta serie hay más temblores que no han quedado registrados por su baja magnitud.

Otro punto caliente en Tenerife

El mayor se localizó el sábado 18 de octubre a las 20:17 horas y que tuvo una magnitud de 3,4, superior al resto de esta serie. Fue sentido por vecinos en zonas de La OrotavaLa Laguna y Los Realejos. Según informó el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro de este temblor de 3,4 se situó a 29 kilómetros bajo el nivel del mar.

De esta treintena de terremotos en la misma zona, solo dos más superaron la magnitud de 2: uno apenas tres horas después del sentido por la población, de 2,6, y otro registrado el pasado viernes 17 de 2,3.

También se está produciendo una importante actividad volcánica en los últimos días en la isla de El Hierro. El IGN localizó en la madrugada de este lunes 29 de diciembre un total de ocho terremotos al suroeste de la isla del meridiano. Los movimientos detectados por la red de sismógrafos de la Isla se concentran entre poco más de la medianoche y las seis y media de la mañana.

El mayor de los temblores, registrado a las 01.56 horas en El Pinar y a una profundidad de 36 kilómetros, ha tenido una magnitud de 3,8. A pesar de ello, la población herreña no ha trasladado que haya sentido este seísmo.

