El belén municipal de Candelaria: un clásico de la Navidad en Tenerife que sorprende cada año

Este año se ha renovado con 182 piezas nuevas

Un detalle del belén municipal de Candelaria.

Un detalle del belén municipal de Candelaria. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Visitar los belenes en Navidad es una de las tradiciones más bonitas que existen en muchas familias. En ocasiones, se hace por los más pequeños de la casa y, en otras, porque es imposible pensar en una Navidad sin esta visita obligada.

En Tenerife hay muchas opciones, desde las típicas rutas por los belenes que organizan municipios como La Laguna o La Orotava, a los institucionales que se preparan en el Cabildo o el Parlamento. Pero hay uno que ha adquirido una gran popularidad, y que siempre destaca por su relación con la propia historia isleña.

De hecho, la cuenta de Instagram @tenerife_paraiso_canario se ha fijado en él, describiéndolo como "Un clásico de la Navidad en Tenerife que cada año vuelve a sorprender".

Un belén renovado

Para este 2025, el belén de Candelaria se ha renovado con 182 nuevas figuras y escenas, que recrean la historia local. Pero no solo eso, también se ha modernizado incorporando códigos QR con los que poder obtener información del mismo en varios idiomas.

Representación del pueblo

Este belén municipal representa la propia idiosincrasia del pueblo candelariero. De hecho, según informó el Ayuntamiento recientemente, las nuevas piezas de la escultora Erika Ravelo Mendoza están basadas en la historia del municipio, entre ellas la escena inspirada en una fotografía de 1952 donde 25 pescadores despliegan una red para preparar la pesca de la traina, técnica habitual en aquella época.

Imagen del belén, en una edición anterior.

Imagen del belén, en una edición anterior. / E. D.

Pero, además, se han incorporado figuras que recrean a vecinos históricos, como Juan 'El Cape' y su hijo en barca, el pescador Juan Ravina 'Juan Cachucho', uno de los primeros barrenderos del municipio, el carpintero Agustín de la calle La Arena, y dos mujeres vendiendo uvas, inspiradas en Gloria y su hermana Rosaura Marrero, referentes de la tradición oral.

El belén municipal de Candelaria: un clásico de la Navidad en Tenerife que sorprende cada año

El belén municipal de Candelaria: un clásico de la Navidad en Tenerife que sorprende cada año

Nuevo enjambre de temblores en Tenerife: 14 seísmos en el Parque Nacional del Teide en solo tres horas

Nuevo enjambre de temblores en Tenerife: 14 seísmos en el Parque Nacional del Teide en solo tres horas

Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT a las grúas exprés en las autopistas

Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT a las grúas exprés en las autopistas

La Aemet avisa de rayos, lluvias y viento: así arrancará el 2026 en Canarias por la borrasca Francis

La Aemet avisa de rayos, lluvias y viento: así arrancará el 2026 en Canarias por la borrasca Francis

El Hospital de la Candelaria se posiciona como el mejor valorado de Canarias en el Índice de Excelencia Hospitalaria

El Hospital de la Candelaria se posiciona como el mejor valorado de Canarias en el Índice de Excelencia Hospitalaria

Chollo inmobiliario en Tenerife: casa céntrica en Güímar con terraza y vistas al mar por 219.800 euros

Chollo inmobiliario en Tenerife: casa céntrica en Güímar con terraza y vistas al mar por 219.800 euros

Aviso de Hacienda a los tinerfeños: esto es lo que realmente cobrarás si te toca la Lotería del Niño

Aviso de Hacienda a los tinerfeños: esto es lo que realmente cobrarás si te toca la Lotería del Niño

Talento canario y las orquestas de siempre, en la fiesta de Fin de Año en Santa Cruz de Tenerife

Talento canario y las orquestas de siempre, en la fiesta de Fin de Año en Santa Cruz de Tenerife
