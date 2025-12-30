El belén municipal de Candelaria: un clásico de la Navidad en Tenerife que sorprende cada año

Visitar los belenes en Navidad es una de las tradiciones más bonitas que existen en muchas familias. En ocasiones, se hace por los más pequeños de la casa y, en otras, porque es imposible pensar en una Navidad sin esta visita obligada.

En Tenerife hay muchas opciones, desde las típicas rutas por los belenes que organizan municipios como La Laguna o La Orotava, a los institucionales que se preparan en el Cabildo o el Parlamento. Pero hay uno que ha adquirido una gran popularidad, y que siempre destaca por su relación con la propia historia isleña.

De hecho, la cuenta de Instagram @tenerife_paraiso_canario se ha fijado en él, describiéndolo como "Un clásico de la Navidad en Tenerife que cada año vuelve a sorprender".

Un belén renovado

Para este 2025, el belén de Candelaria se ha renovado con 182 nuevas figuras y escenas, que recrean la historia local. Pero no solo eso, también se ha modernizado incorporando códigos QR con los que poder obtener información del mismo en varios idiomas.

Representación del pueblo

Este belén municipal representa la propia idiosincrasia del pueblo candelariero. De hecho, según informó el Ayuntamiento recientemente, las nuevas piezas de la escultora Erika Ravelo Mendoza están basadas en la historia del municipio, entre ellas la escena inspirada en una fotografía de 1952 donde 25 pescadores despliegan una red para preparar la pesca de la traina, técnica habitual en aquella época.

Imagen del belén, en una edición anterior. / E. D.

Pero, además, se han incorporado figuras que recrean a vecinos históricos, como Juan 'El Cape' y su hijo en barca, el pescador Juan Ravina 'Juan Cachucho', uno de los primeros barrenderos del municipio, el carpintero Agustín de la calle La Arena, y dos mujeres vendiendo uvas, inspiradas en Gloria y su hermana Rosaura Marrero, referentes de la tradición oral.