La iglesia de San Juan Bautista ‘blinda’ su pasado patrimonial

El Cabildo de Tenerife y el Obispado de Tenerife invierten más de un millón de euros en la restauración de la iglesia de San Juan Bautista, en San Juan de la Rambla. La institución insular aportará más de 900.000 euros, mientras que la entidad eclesiástica de Tenerife sumará más de 230.000 euros.

Gracias a la actuación se rehabilitarán cubiertas y artesonados de madera, además de consolidar elementos estructurales del inmueble patrimonial. También se mejorarán las instalaciones eléctricas y de seguridad, así como se recuperarán las carpinterías y elementos de piedra deteriorados. Según el Cabildo, «todo ello se llevará a cabo manteniendo íntegramente la configuración espacial del templo».

La intervención, promovida por el Obispado de Tenerife y el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, acometerá «obras de conservación, consolidación y rehabilitación del inmueble, respetando sus valores arquitectónicos, históricos y ambientales, al encontrarse dentro del Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico. Esta iglesia es uno de los bienes patrimoniales más releventes del municipio», explicaron.

La directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, mantuvo recientemente una reunión con los vecinos acompañada por el equipo de restauración y representantes del Obispado. De Esteban destacó la importancia de esta actuación para garantizar la preservación del templo a largo plazo.

Una intervención necesaria

«Se trata de una intervención necesaria y cuidadosamente planteada, que permitirá asegurar la estabilidad estructural del edificio y la conservación de sus valores patrimoniales, siempre bajo criterios de mínima intervención y respeto a la autenticidad del bien», señaló la directora insular.

Según explicó De Esteban, «el informe técnico constata que las obras proyectadas son adecuadas para la preservación del conjunto histórico. Nuestro objetivo es compatibilizar la conservación del patrimonio con su uso y disfrute por parte de la ciudadanía, asegurando que este templo siga formando parte viva de la historia y del paisaje urbano de San Juan de la Rambla», concluyó la directora insular.

El templo se construyó paulatinamente, siendo la ermita de San Juan la primera edificación en el siglo XVI gracias a Martín Rodríguez, un portugués instalado en San Juan de la Rambla. Poco a poco, se fue transformando. Un siglo más tarde, en el XVII, se ejecutó la segunda nave, conocida como la de Candelaria. En 1722, casi todas las mejoras realizadas hasta entonces desaparecieron debido a un fuerte temporal. En el siglo XIX se completó con diversas capillas hasta obtener la estructura actual. La iglesia tiene una planta de dos naves destacando dos arcos de cantería en la fachada.