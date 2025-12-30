El Hospital Quirónsalud Tenerife, líder de la sanidad privada canaria según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha sido reconocido, por sexto año consecutivo, como el mejor centro hospitalario privado de Canarias según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025. El centro se sitúa en la segunda posición del ranking autonómico, solo por detrás del Hospital Universitario de La Candelaria, que encabeza la clasificación regional.

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento del Hospital Quirónsalud Tenerife como referente en la sanidad privada de Canarias, avalando su apuesta continuada por la calidad asistencial, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión y una atención centrada en el paciente.

El Índice de Excelencia Hospitalaria tiene como objetivo reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al bienestar social de los centros hospitalarios, consolidando el papel de la sanidad como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. El ranking se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, que valoran aspectos como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad para atraer y retener talento.

El IEH, tanto en su edición general como autonómica, se consolida año tras año como una herramienta de referencia para la evaluación de la excelencia hospitalaria en España, analizando centros públicos y privados. El índice refleja así la fortaleza de un sistema sanitario sustentado en profesionales altamente cualificados, reconocidos a nivel europeo, y en inversiones continuas en infraestructuras y tecnología de vanguardia, claves para impulsar la innovación asistencial y una atención sanitaria segura, personalizada y de calidad.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

