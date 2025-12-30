El Hospital de la Candelaria se posiciona como el mejor valorado de Canarias en el Índice de Excelencia Hospitalaria

El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, obtiene, por segundo año consecutivo, el primer puesto a nivel regional en el ranking del Índice de Excelencia Hospitalaria.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) realiza cada año este informe que permite medir parámetros como la calidad asistencial de los hospitales, los avances en materia de servicios, innovación y bienestar de los pacientes, además de las mejoras de transformación de los centros sanitarios españoles.

El análisis se refiere a hospitales públicos y privados a través de encuestas realizadas a 2.100 profesionales de distintas especialidades y ámbitos sanitarios de todo el territorio nacional y, tras analizar los resultados, determina los diez mejores recintos hospitalarios nacionales, los cinco mejores regionales y los tres mejores dentro de las doce especialidades claves de la sanidad pública.

El complejo hospitalario ha desarrollado diferentes acciones durante el año para ampliar y optimizar los servicios que presta a la población como la apertura del nuevo edificio de Urgencias; la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital del Sur; la renovación de los quirófanos del Hospital de Ofra; la implementación de la técnica HIFU para tratar el temblor esencial, o la primera Jornada de Puertas Abiertas de la Unidad de Investigación.

Centro de referencia

Asimismo, el hospital es considerado centro de referencia nacional en el área de trasplante hepático, contando con servicios cuya labor ha sido reconocida por la comunidad médica como Cuidados Paliativos, Cardiología, Neumonía o Pediatría.

El complejo hospitalario ha recibido diversos galardones y reconocimientos a su destacada labor investigadora con la humanización de la REA en el Congreso de la Sección de Cuidados Intensivos de la SEDAR; los Premios de Excelencia en Cuidados Paliativos, organizados por la compañía Áltima y la Cátedra WeCare de la Universidad Internacional de Cataluña, o el reconocimiento de la planta de Oncohematología y varios investigadores por los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica.

El Hospital Universitario La Candelaria ofrece asistencia sanitaria especializada a la población de la zona metropolitana y sur de la isla de Tenerife, y es de referencia para las islas de El Hierro y La Gomera en todo el complejo hospitalario y en sus centros dependientes, como son el Hospital de Ofra, el Centro de Atención Especializada (CAE) Rumeu, el Hospital del Sur y las diferentes unidades de salud mental.