Dávila viaja a Madrid para lograr el permiso de la DGT a las grúas exprés en las autopistas

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, viajará a Madrid para reunirse con el director general de Tráfico, Pere Navarro, con el objetivo de desbloquear la puesta en marcha del servicio de grúas exprés en las autopistas TF-1 y TF-5, una de las medidas anunciadas al inicio del mandato para reducir los atascos provocados por accidentes y averías y que continúa pendiente del visto bueno de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El anuncio lo realizó durante la presentación del balance de gestión de 2025, en el que la movilidad volvió a situarse como uno de los principales retos de la Isla. Dávila explicó que ya se han celebrado dos reuniones técnicas con la DGT en Madrid, pero que para poder licitar el servicio es imprescindible una instrucción expresa del organismo estatal. "No se ha retrasado por falta de presupuesto ni por falta de voluntad del Cabildo, sino porque necesitamos la concurrencia de quien ostenta la competencia", señaló.

Retirada de vehículos en 15 minutos

El servicio de grúas exprés cuenta con una partida aprobada de 350.000 euros y está diseñado para retirar vehículos accidentados o averiados en una media de 15 minutos, una actuación clave en unas autopistas con arcenes estrechos que impiden apartar los coches y provocan retenciones que, en algunos casos, superan las dos horas. La presidenta recordó que la demanda no parte solo de Tenerife, sino que es compartida con Gran Canaria y respaldada por la propia Guardia Civil de Tráfico.

El balance de movilidad incluyó también avances en infraestructuras viarias. Dávila destacó la licitación del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos, con una inversión superior a 66 millones de euros, una obra que permitirá actuar en enlaces y rotondas para mejorar la fluidez del tráfico. El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, defendió esta actuación como "imprescindible" para aliviar la congestión en las horas punta de la mañana y facilitar la incorporación de los trabajadores, con un impacto directo en la productividad.

Nuevos tramos, carril bus-VAO y transporte público

La presidenta explicó que este proyecto, rescatado de la legislatura 2015-2019, se ha priorizado frente al tercer carril completo hasta La Orotava y que las futuras ampliaciones deberán abordarse por fases. En paralelo, el Cabildo trabaja para que en 2026 salgan a licitación nuevos tramos de terceros carriles en la TF-1, con especial atención a los carriles bus-VAO y al refuerzo del transporte público.

En ese ámbito, el Cabildo cifró en más de 110 millones de euros la inversión en transporte público durante 2025 y destacó la inclusión del sistema ferroviario de Tenerife en la red de interés general, lo que ha permitido avanzar en el proyecto del primer tramo del tren del sur, entre San Isidro y Costa Adeje, con un presupuesto estimado de 950 millones de euros. También se mantiene el calendario del anillo peatonal del Padre Anchieta, que estará operativo a finales del primer trimestre de 2026, y el inicio ese mismo año de la reforma integral del Intercambiador de La Laguna.

Modelo turístico

Junto a la movilidad, el balance puso el foco en el empleo y la estabilidad económica, con Tenerife consolidándose como el principal foco laboral del Archipiélago. La afiliación a la Seguridad Social se situó cerca de las 430.000 personas, tras sumar 17.385 nuevos trabajadores en un año, con un crecimiento del 4,22% por encima de la media canaria. "Tenerife se ha convertido en el motor de la economía canaria", afirmó Dávila.

La presidenta defendió que este crecimiento se apoya en un modelo económico orientado a la consolidación, la generación de empleo y el bienestar de la población, y subrayó que el turismo, principal motor económico de la Isla, "no debe medirse únicamente en cifras". En este sentido, abogó por un modelo turístico equilibrado que tenga en cuenta el respeto al territorio, la sostenibilidad y la calidad de vida de quienes residen en la Isla durante todo el año.

Dávila recordó que la llegada de millones de visitantes «sostiene el empleo y la actividad económica», pero insistió en la necesidad de reducir la presión sobre los servicios públicos y los recursos insulares, diversificar la oferta turística y avanzar en políticas vinculadas a la vivienda y la protección del territorio, como parte de una estrategia de desarrollo.

Empleo juvenil

El balance también reflejó una evolución positiva del empleo juvenil, con un aumento de la afiliación a la Seguridad Social entre los menores de 25 años cercano al 17%, por encima de la media regional, un dato que el Cabildo vincula a las políticas de formación, inserción laboral y diversificación económica impulsadas durante el mandato.

El crecimiento del mercado laboral se ha visto acompañado por un aumento del trabajo autónomo. En el último año, 1.415 personas se dieron de alta como autónomas, elevando la cifra total por encima de los 66.800 trabajadores por cuenta propia. Desde el Cabildo se subraya el papel de autónomos, pymes y micropymes, responsables de más del 70% del empleo insular.

El vicepresidente Lope Afonso subrayó que este avance responde a una relación más fluida entre la administración y el tejido productivo, basada en la confianza y la certidumbre. El Cabildo cerró 2025 con una ejecución presupuestaria cercana al 91%, un indicador que el gobierno insular vincula a la capacidad de impulsar políticas públicas eficaces y a una planificación orientada al crecimiento y la cohesión social.