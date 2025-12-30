Chollo inmobiliario en Tenerife: casa céntrica en Güímar con terraza y vistas al mar por 219.800 euros

El mercado inmobiliario de la isla continúa ofreciendo propuestas interesantes tanto para quienes buscan una vivienda amplia en un entorno urbano consolidado como para aquellos que priorizan la cercanía al mar. En esta ocasión, dos propiedades muy diferentes llaman la atención: una casa independiente con terraza en el centro de Güímar y un piso luminoso con terraza en Puerto de la Cruz, dos opciones pensadas para estilos de vida distintos, pero con un denominador común: ubicación y comodidad.

Casa en el centro de Güímar: independencia, espacio y vistas

Casa con terraza en Güímar, Centro / Tucasa.com

En pleno centro de Güímar, se encuentra esta casa de 164 metros cuadrados construidos, una vivienda que permite disfrutar de la tranquilidad de un hogar independiente sin renunciar a todos los servicios del casco urbano. Con cuatro dormitorios y dos baños, la propiedad destaca por su amplitud y su distribución funcional en una sola planta principal.

La vivienda cuenta con un gran salón-comedor, cocina independiente, patio interior y trastero, además de suelos de granito y buen estado de conservación. Uno de sus mayores atractivos es la amplia terraza situada en la parte superior, desde la que se disfrutan impresionantes vistas panorámicas hacia Izaña, el Pico Cho Marcial, los montes de Arafo y el mar, un privilegio difícil de encontrar en una ubicación tan céntrica.

El inmueble permite vivir sin gastos de comunidad ni necesidad de compartir zonas comunes, lo que refuerza su carácter práctico y familiar. Su entorno inmediato ofrece comercios, servicios, transporte y todo lo necesario para el día a día sin necesidad de utilizar el coche. La vivienda sale al mercado por 219.800 euros, posicionándose como una opción muy atractiva para familias que buscan espacio, privacidad y vistas.

Pide más información de venta de casa con terraza en Güimar, Centro y rellena el formulario sin compromiso:

Piso con terraza en Puerto de la Cruz: comodidad junto al mar

Piso con terraza en Puerto de la Cruz / Tucasa.com

La segunda propiedad se sitúa en Puerto de la Cruz, en la zona de Playa Jardín, una de las áreas más demandadas del norte de Tenerife. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados construidos, con dos dormitorios y un baño, ubicado en una sola planta y orientado al oeste, lo que garantiza una buena entrada de luz natural.

La vivienda dispone de cocina americana completamente equipada, terraza, suelos cerámicos y se vende totalmente amueblada, lista para entrar a vivir. El edificio cuenta con ascensor y está adaptado para personas con movilidad reducida, lo que añade un plus de accesibilidad.

Su ubicación es uno de sus grandes valores: cercana a la playa, zonas comerciales, restaurantes, gimnasios, hoteles y el conocido Loro Parque, además de contar con fácil acceso a la carretera. Con un precio de 260.000 euros, esta propiedad resulta ideal tanto como residencia habitual como segunda vivienda o inversión.

Más fotografías e información en el enlace de venta de piso con terraza en Puerto de la Cruz o si dejas tus datos a través del cuestionario:

Desde la independencia y las vistas privilegiadas de la casa en Güímar hasta la comodidad y cercanía al mar del piso en Puerto de la Cruz, estas dos viviendas representan opciones muy atractivas dentro del mercado inmobiliario tinerfeño. Dos propuestas pensadas para quienes buscan calidad de vida, ya sea en un entorno urbano tranquilo o junto al litoral, en una isla que sigue despertando el interés de residentes e inversores.