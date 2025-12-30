La borrasca Francis llegará a Tenerife en Año Nuevo con lluvias intensas, viento y nieve en cumbres

Canarias comenzará el año 2026 bajo los efectos de la borrasca de gran impacto Francis, un sistema atmosférico que llegará al Archipiélago este jueves y que dejará lluvias intensas, fuertes rachas de viento, mala mar y nieve en zonas de alta montaña, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Francis es la sexta borrasca con nombre propio de la temporada 2025-2026, que comenzó el pasado 1 de septiembre, y ha sido bautizada por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA). Tras su paso por Canarias, el sistema afectará a partir del viernes al oeste peninsular, extendiendo las precipitaciones al resto del territorio durante el fin de semana.

Lluvias de más de 50 litros y tormentas en varias Islas

La Aemet prevé que el frente asociado a Francis cruce Canarias de oeste a este durante la jornada de Año Nuevo, dejando precipitaciones localmente intensas, acompañadas de tormentas en algunos puntos. Los modelos apuntan a acumulados superiores a los 50 litros por metro cuadrado en zonas expuestas, especialmente en las vertientes occidentales de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Debido a la compleja orografía del Archipiélago, resulta complicado concretar los registros exactos, aunque los expertos advierten de que en cualquier isla podrían producirse episodios de lluvia intensa. Tras el paso del frente principal, continuarán desarrollándose aguaceros residuales.

Posible nieve en el Teide y en La Palma

Entre los fenómenos previstos destaca la posibilidad de nevadas en las cumbres. No se descarta que la nieve haga acto de presencia en el Teide y, de forma más puntual, en el Roque de los Muchachos, en La Palma, aunque en este último caso la cota se situaría en valores ajustados.

Este escenario viene condicionado por la entrada de aire frío en altura, lo que incrementa la inestabilidad atmosférica y favorece la aparición de fenómenos adversos en zonas elevadas.

Viento fuerte y mala mar

Además de las precipitaciones, la borrasca Francis traerá vientos del oeste y suroeste, con rachas que podrían superar los 60 o 70 kilómetros por hora en zonas expuestas, así como mala situación marítima, lo que aconseja extremar la precaución en la costa.

Sexta borrasca con nombre propio de la temporada

La llegada de Francis se suma a una temporada marcada por la sucesión de borrascas de impacto. Antes de ella, ya se han registrado Alice, Benjamin, Claudia, Davide y Emilia, dentro de un sistema de nombramiento acordado por los servicios meteorológicos del suroeste europeo para mejorar la comunicación del riesgo a la población.