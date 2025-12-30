Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePresupuesto de La Laguna 2026Cadáver en TenerifePresupuestos participativos de Santa CruzVandalismo en Los SilosDiscapacidad en Canarias
instagramlinkedin

La Aemet predice heladas, viento y cielos nubosos este martes en Tenerife

Conoce cómo estará el tiempo este 30 de diciembre en la provincia tinerfeña

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Las heladas débiles seguirán teniendo presencia en las cumbres de Tenerife este martes, 30 de diciembre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una jornada en la que también se espera que sea fresca, con termómetros oscilando entre los 16 y los 20 grados, y nubosa.

En concreto, la previsión de la Aemet indica que habrá viento flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 20

LA GOMERA

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en el interior. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 20

El reflejo del Teide en un aparcmaiwnto sin vehículos.

Parque Nacional del Teide / Andrés Gutiérrez

LA PALMA

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, principalmente en el interior, cuando habrá baja probabilidad de alguna precipitación ocasional, especialmente en el nordeste. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en el interior. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 14

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
  2. La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
  3. La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
  4. Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
  5. Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
  6. Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
  7. Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
  8. Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia

La Aemet predice heladas, viento y cielos nubosos este martes en Tenerife

La Aemet predice heladas, viento y cielos nubosos este martes en Tenerife

El Hospital Quirónsalud Tenerife, líder de la sanidad privada canaria según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025

El Hospital Quirónsalud Tenerife, líder de la sanidad privada canaria según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025

Anunciada la fiesta más conocida de Tenerife para Nochevieja: prometen una noche vibrante con grandes sorpresas musicales

Anunciada la fiesta más conocida de Tenerife para Nochevieja: prometen una noche vibrante con grandes sorpresas musicales

La Aemet advierte de heladas débiles en las cumbres de Tenerife

La Aemet advierte de heladas débiles en las cumbres de Tenerife

Agotadas las 18.000 entradas para recibir a los Reyes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López

Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público

Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público

El roscón de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elabora en Tenerife y es de los más originales

El roscón de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elabora en Tenerife y es de los más originales

Los contrastes de Tenerife en 30 minutos de coche: de la nieve al sol y la arena negra de la playa

Tracking Pixel Contents