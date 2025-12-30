La Aemet predice heladas, viento y cielos nubosos este martes en Tenerife
Conoce cómo estará el tiempo este 30 de diciembre en la provincia tinerfeña
Las heladas débiles seguirán teniendo presencia en las cumbres de Tenerife este martes, 30 de diciembre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Una jornada en la que también se espera que sea fresca, con termómetros oscilando entre los 16 y los 20 grados, y nubosa.
En concreto, la previsión de la Aemet indica que habrá viento flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, principalmente en el interior. Temperaturas sin cambios. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 20
LA GOMERA
Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en el interior. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 20
LA PALMA
Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, principalmente en el interior, cuando habrá baja probabilidad de alguna precipitación ocasional, especialmente en el nordeste. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 21
EL HIERRO
Intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en el interior. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 14
