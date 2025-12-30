La Aemet avisa de rayos, lluvias y viento: así arrancará el 2026 en Canarias por la borrasca Francis

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que 2026 empezará con tormenta en Canarias. La borrasca Francis, un frente frío que entrará al Archipiélago en las primeras horas de Año nuevo, lo que ha llevado a Meteorología a fijar avisos por lluvias, intenso viento, fuerte oleaje y aparato eléctrico.

Por el momento, la situación no se prevé tan grave como para que el Gobierno de Canarias alerte de una situación de riesgo o una alerta pero la Aemet sí augura riesgo por precipitaciones fuertes y persistentes así como rachas de viento muy fuerte en zonas altas.

Además, las islas más afectadas por todos estos fenómenos serán Tenerife, Gran Canaria y La Palma, sobre todo las vertientes orientadas al oeste y al sur. Eso sí, se trata de una situación que se centrará solo en el día 1 de enero, puesto que la Aemet no prevé el mismo nivel de efectos de la borrasca Francis el viernes 2 de enero.

Sea como sea, los riesgos se mantienen en un nivel bajo y empezarán en torno a las tres de la madrugada con el viento. Con el paso de las horas la borrasca terminará de entrar al Archipiélago y se irán sucediendo las lluvias, los rayos y el oleaje.

Mapa en el que se muestra a la borrasca Francis sobre Canarias / Meteored

Viento y oleaje

Será el fenómeno que más fastidiará la celebración de Fin de Año en las diferentes localidades de Canarias. En todas las Islas se espera que las rachas máximas alcancen los 80 kilómetros hora, en zonas altas de las Islas.

En el caso de las cumbres de Tenerife, Meteorología avisa de que incluso se podrán superar localmente los 90 kilómetros por hora. En todos las Islas salvo en La Palma, el viento se espera desde el suroeste si bien en la Isla Bonita soplaraá tanto en el noroeste como en el este.

El viento también tendrá consecuencias en el mar, con intensidad de entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que ha provocado el aviso por riesgo de fenómenos costeros en el oeste de La Palma, el litoral del área metropolitana de Tenerife y el norte de Gran Canaria.

Lluvias y tormentas

Las precipitaciones serán en general moderadas pero localmente fuertes o persistentes y acompañadas de tormentas, también en las tres Islas más golpeadas por la borrasca Francis, aunque no se descartan chubascos localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura.

Así, la Aemet fija el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en todo el territorio canario salvo el área metropolitana de Tenerife y el norte de Gran Canaria. La previsión es que se recojan de 15 litros por metro cuadrado en las dos islas orientales y unos 20 litros por metro cuadrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

Las vertientes oeste de Tenerife y La Palma se postulan como las que recibirán un impacto mayor de las lluvias, que empezarán a ser intensas a mediodía de Año Nuevo.

También en todo el Archipiélago se espera que la borrasca venga acompañada de aparato eléctrico, por lo que la Aemet activa el aviso amarillo por tormentas asociadas. En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un leve ascenso a la vez que bajarán las máximas.