Más de veinte horas de espera para comprar las entradas del espectáculo de los Reyes Magos en el estadio

5, 4, 3, 2, 1… la cuenta atrás marcó el inicio de una mañana cargada de ilusión en Santa Cruz de Tenerife. A las nueve en punto se abrió la taquilla improvisada a la entrada del pabellón de Deportes Quico Cabrera y comenzó la venta de las codiciadas entradas para asistir al espectáculo de bienvenida a los Reyes Magos de Oriente, que se celebrará en la tarde del próximo 5 de enero en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Pero para muchos, el reloj había empezado a correr mucho antes. Desde las doce del mediodía del domingo 28 de diciembre, María Alayón, vecina del barrio de La Cuesta de Piedra, aguardaba en primera línea cumpliendo un ritual que repite cada año: ser la primera en la cola cada vez que salen a la venta las entradas para los grandes eventos de la ciudad. Lo fue durante años para el recibimiento de Sus Majestades y también para los concursos del Carnaval, una costumbre que reconoce haber perdido con la generalización de la venta por internet.

En esta edición, en la que la mayor parte de las localidades se distribuyen de forma digital y solo unas 2.000 se reservan para la venta presencial, María defendía la importancia de no dejar atrás una tradición que para ella sigue siendo irrenunciable. Más de veinte horas —hasta 21— de espera para poder adquirir seis entradas, el máximo permitido por persona, destinadas a su entorno más cercano. A su lado, su hermana Carmen Delia Alayón y la amiga Milagros García compartían la vigilia con el mismo objetivo: asegurar localidades para hijos, nietos y sobrinos.

Acto de bienvenida a los Reyes Magos en Santa Cruz. / t

Más de 1.000 personas esperando antes de abrir

El grueso de la cola comenzó a formarse una hora y media después y fue creciendo de manera constante. A la apertura de la taquilla, más de 1.000 personas se concentraban ya en las inmediaciones del pabellón, evidenciando, una vez más, la enorme expectación que despierta uno de los actos más emblemáticos de la Navidad capitalina.

La larga espera dejó escenas de convivencia, pero también momentos de tensión. Entre las luces, el gesto de atención hacia quienes pasaron la noche en vela, con la visita nocturna y el reparto de churros a quienes aguardaban pacientemente, aunque se le olvidó el chocolate o un poquito de agua para no enyugarnos, dijo con humor una joven que sigue los pasos de María Alayón.

Entre las sombras, el malestar de algunas personas que denunciaron situaciones que consideraron injustas al ver cómo se retiraban entradas supuestamente reservadas sin respetar el turno de la cola, después de horas de espera desde la madrugada.

El espectáculo, en marcha

Mientras tanto, de forma paralela, el equipo organizador del espectáculo, bajo la dirección de Paula Álvarez y la producción artística de Yeray Piñero, trabaja ya en los últimos detalles de la producción. La dirección artística y la coordinación técnica ultiman una puesta en escena pensada para emocionar y sorprender al público familiar que llenará el estadio en la víspera de Reyes.

La venta de entradas permanece en marcha desde las 09:00 horas y continuará hasta que se agoten las localidades. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha puesto a disposición del público algo más de 18.000 entradas, con un precio único de dos euros y un máximo de seis por persona. La compra puede realizarse a través de la plataforma tickety.es, mientras que 2.000 localidades se despachan de manera presencial en el pabellón de Deportes Quico Cabrera, donde el pago se efectúa exclusivamente mediante TPV, sin admitir efectivo.

El aforo del espectáculo ha sido determinado en función del plan de seguridad elaborado específicamente para el evento, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de una cita que cada año reúne a miles de familias. Además, como en ediciones anteriores, la recaudación obtenida con la venta de las entradas será destinada íntegramente a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia.

Con las últimas localidades aún disponibles, Santa Cruz ya vive su propia cuenta atrás. Y mientras algunos regresan a casa con las entradas en la mano y otros siguen pendientes de la pantalla o de la taquilla, el murmullo se repite, casi como un mantra colectivo: 5, 4, 3, 2, 1… ya vienen los Reyes.