El Sauzal regala a sus vecinos el almanaque más fotogénico

El Sauzal se observa mes a mes y foto a foto gracias a las imágenes del fótografo local Juanra Álvarez. Es el autor de 13 imágenes del municipio que componen el calendario ‘Mis rincones favoritos: puerta secreta a paisajes inesperados’ que recorre La Garañona, el atardecer en la costa, la zona de San José, el casco, los caminos del monte de Ravelo, el sendero de Rojas, el reino submarino de la bahía de Los Parrales -gracias a la colaboración del fotógrafo Francis Pérez-, el templo de Los Ángeles, San Nicolás, una imagen desde la carretera general, una recogida de castañas o una visita al museo de la tradición vinícola. De contraportada, los gallos en El Calvario.

Estas son las estampas escogidas para el anuario que edita el Ayuntamiento de El Sauzal para 2026 y que ya está a disposición de los vecinos de manera gratuita. Es una tradición que se remonta al año «2002 ó 2003, cuando era el responsable de prensa del consistorio», recuerda Álvarez. En ese momento, le picó el gusanillo de la fotografía y no ha parado desde entonces. De igual manera, la gente espera con motivación el calendario para el año nuevo. Antes que ver cualquier imagen aleatoria, satisface más la idea de pasar de mes y encontrarse con una buena estampa del municipio.

Mirada fresca, luminosa y atenta

El fotógrafo define las imágenes del calendario de 2026 como «relativamente simples: puede ser un sendero, una buganvilla en una casa, una puerta antigua, pero, de alguna manera, destaca el color, la luminosidad o el encuadre. Esa es la mirada de la fotografía contemplativa», concluye. Asegura desarrollarse en esta vertiente visual: «En cualquier sitio, sea un interior o un exterior, con la mirada fresca, luminosa y atenta. Aquello que te llama la atención, se convierte en fotografía», argumenta.

20 años de calendarios

Han pasado 20 años, aproximadamente más de 250 imágenes, pero el fotógrafo de El Sauzal sigue encontrando lugares de su municipio con los que sorprender, porque «encuentro un rincón en tres metros cuadrados», afirma y se ríe. Él no sale a fotografiar con un plan, simplemente va sin expectativas. «Trabajo la improvisación desde la imagen. Una vez que le haces caso a tu mirada, allí aparece la idea que conecta con la fotografía», explica.

En algunas de las estampas también se encuentran personas. A esto, Álvarez lo llama «el paisaje humanizado. A través de ese concepto, también le doy vida al calendario. Las personas forman parte de los rincones de El Sauzal. Queda más vivo», añade.

Conexión natural

Aunque las escenas con personas le den vida al anuario, la naturaleza es el elemento orgánico más representado en el trabajo del fotógrafo. La conexión entre este y el patrimonio ambiental de El Sauzal se respira al ver las imágenes. Álvarez expresa estar conectado con su propia naturaleza y «con el entorno natural. Me inspira». Más allá de una motivación, estar en el medio natural es «salud. Estamos perdiendo la conexión con la tierra: nos perdemos en las redes sociales o en el propio pensamiento. Cuando sales a la naturaleza te sientes tranquilo, no te juzga y te genera una energía vital que te cura a nivel psicológico y físico, incluso», reflexiona. El fotógrafo reconoce que le dedica mucho tiempo a esto.

Invitación

El calendario ‘Mis rincones favoritos: puerta secreta a paisajes inesperados’ invita a «la ciudadanía a explorar la belleza oculta del municipio a través de imágenes inspiradoras y de gran potencia visual. Una iniciativa que captura la esencia más mágica y sorprendente del pueblo, revelando rincones que enamoran a primera vista», explican desde el Ayuntamiento de El Sauzal.