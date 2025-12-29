El roscón de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elabora en Tenerife y es de los más originales
La pastelería elabora más dulces
El roscón de Reyes es uno de los postres más esperados del año, como su propio nombre indica es típico del día de Reyes. Muchas familias se reúnen el día 6 de enero para compartir este dulce siguiendo la tradición, a quién le toca el haba invita.
Desde 1937, Zulay se ha convertido en una de las pastelerías más famosas de Canarias, su nombre trasporta a la tradición y calidad de los productos que ofrece. Con la llegada de Reyes, han vuelto a marcar la diferencia con sus roscones más innovadores.
Rosconttone
A Zulay le gusta marcar la diferencia y por eso han reinventado el dulce más esperado de la Navidad, entre sus elaboraciones destaca el Rosconttone, una creación artesanal única que fusiona el roscón de Reyes con la exquisitez del panettone. Se trata de un producto de edición limitada, elaborado con masa de panettone artesano y solamente está disponible bajo reserva.
Su secreto está en una fermentación larga con masa madre, que da como resultado un roscón esponjoso, tierno y lleno de aroma, con una textura suave y un saber que hacer que quieras repetir.
Rellenos clásicos y sabores sorprendentes
Además del roscón clásico (sin relleno), Zulay ofrece diferentes sabores de sus característicos Rosconttones para adaptarse al gusto de todos sus clientes. Las propuestas que ofrecen son:
- Nutella
- Pistacho
- Kinder
- Crema pastelera
Debido a la demanda que se genera cada mes de enero, la pastelería, al igual que el resto, se organiza con antelación los encargos. Por ello, la mejor es reservar con tiempo para quedarse sin una de las elaboraciones más innovadoras del típico dulce de Reyes.
Cómo reservar y recoger el Rosconttone
Las reservas pueden se pueden realizar:
- En cualquiera de las tiendas Zulay
- A través de su web oficial: panaderiazulay.com/tienda
La reserva queda confirmada en el momento de la compra y los encargos se recogen el 5 de enero, en horario de 11:00 a 17:00 horas.
Para quienes no tengan reserva, del 3 al 5 de enero habrá algunas unidades disponibles para comprar, siempre según stock.
