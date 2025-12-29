El PSOE de Icod defiende la transparencia y advierte que eliminar la Gerencia de Urbanismo es un error para el municipio

El concejal socialista Gerardo Rizo intervino en el último pleno municipal para explicar la posición del PSOE ante la propuesta de eliminar la Gerencia de Urbanismo, un organismo autónomo creado para dotar al Ayuntamiento de Icod de los Vinos de una herramienta ágil y eficaz en la gestión urbanística.

Rizo señaló que el PSOE no apoya la medida, ni en el fondo ni en la forma, pese a formar parte del grupo de gobierno, y subrayó que decisiones de esta envergadura deben abordarse “con transparencia, diálogo y participación real”.

“Estamos hablando de eliminar una herramienta propia del Ayuntamiento, pensada para contribuir al desarrollo urbanístico y económico del municipio. Consideramos que es un error suprimirla y que no se ha explicado adecuadamente a la ciudadanía.”

Falta de transparencia y oportunidad política

El edil socialista criticó que el asunto se llevara a un pleno extraordinario a primera hora de la mañana, sin comunicación previa suficiente y sin un debate reposado en el seno del grupo de gobierno.

Rizo defendió la necesidad de explicar con claridad qué ha ocurrido con la Gerencia y por qué no se logró su plena implantación: “Siempre hemos dicho que este gobierno debía ser distinto, más transparente. Y la ciudadanía merece saber cómo se ha gestionado este expediente. En este caso, el PSOE ha estado al margen de las decisiones previas.”

La Gerencia como herramienta estratégica, no coyuntural

Durante su intervención, el concejal recordó que la Gerencia de Urbanismo no es un instrumento que pueda crearse o desmantelarse de la noche a la mañana, y que su existencia ha sido clave en otros municipios similares.

Mencionó el ejemplo de Los Realejos, donde la creación de una gerencia específica contribuyó —junto con otras políticas— al impulso urbanístico y económico del municipio.

“Decir que se elimina ahora para volver a crearla más adelante no es realista. Estas estructuras requieren planificación, recursos y voluntad política sostenida.”

Un municipio con grandes retos por delante

Rizo recordó que Icod tiene por delante decisiones estratégicas: la aprobación del Plan General, la integración con nuevas conexiones viarias y la atracción de inversión privada responsable.

Para el PSOE, eliminar la Gerencia en este momento supone caminar en dirección contraria:

“Sabemos lo que cuesta agilizar un expediente en el Ayuntamiento. Precisamente por eso la Gerencia debería reforzarse, no desaparecer. Es una decisión cortoplacista que puede lastrar oportunidades de futuro.”

Lealtad de gobierno, pero con criterio propio

Finalmente, Rizo reiteró la lealtad del PSOE al pacto de gobierno, pero dejó claro que el partido mantendrá una posición responsable y crítica cuando lo considere necesario:

“Seguiremos colaborando con el alcalde y siendo leales al acuerdo firmado, pero creemos sinceramente que esta decisión es equivocada. La historia demostrará que se perdió una oportunidad para modernizar la gestión urbanística del municipio.”