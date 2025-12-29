EL DÍA lanza una oferta flash especial: año de suscripción por tan solo 18 €
Información sin límites: acceso a todas las noticias, reportajes y análisis del diario en su edición digital.
Oferta flash por tiempo limitadísimo: solo hasta el 2 de enero, ¡date prisa!
EL DÍA ha lanzado una promoción exclusiva dirigida a nuevos suscriptores, con un descuento de más del 60% sobre su tarifa habitual. Por tiempo limitado, los lectores podrán acceder a todos los contenidos digitales del periódico por únicamente 18 € al año, frente a los 49,99 € que cuesta normalmente.
La promoción permite disfrutar de de un año completo de acceso ilimitado a todos los contenidos digitales por tan solo 1,50 € al mes en lugar de sus respectivas tarifas habituales de 6,99 €/mes o 49,99 €/año. Una oportunidad única para estar siempre al día de la actualidad local, regional y nacional, con el rigor y la cercanía que caracterizan a EL DÍA.
La oferta incluye acceso ilimitado a todas las noticias, newsletters exclusivas, nuevos pasatiempos, una versión premium de la aplicación móvil y la entrada al Club del Suscriptor, con beneficios adicionales como descuentos, sorteos especiales y la posibilidad de conseguir entradas para eventos culturales y deportivos. Todo ello pensado para que la información se disfrute también fuera de la pantalla.
Los suscriptores pueden cancelar en cualquier momento, lo que convierte esta promoción en una oportunidad ideal para quienes quieran mantenerse informados con contenido de calidad y estar al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, Canarias, España y el mundo.
La promoción estará disponible hasta el 2 de enero. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.
Todo por 1,50 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Un acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.
👉 Haz clic en el botón y "SUSCRÍBETE" y accede a periodismo de confianza durante el tiempo que desees.
