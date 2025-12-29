Anunciada la fiesta más conocida de Tenerife para Nochevieja: prometen una noche vibrante con grandes sorpresas musicales

El año se acaba y nada mejor para despedirlo que una buena fiesta. A estas alturas, lo más probable es que la gran mayoría ya tenga sus planes hechos, pero por si hay alguien que aún no sepa cómo terminar el año, traemos algunas opciones.

Así, después de las cenas familiares y tomar las 12 uvas, muchos optarán por pasar la noche más esperada del año bailando y disfrutando, una buena manera para recibir a 2026. Y, si estás en Tenerife, además, tendrás la opción de hacerlo en una fiesta que no te dejará indiferente. Una noche vibrante con sorpresas musicales.

Este año, además, una de las principales fiestas que se celebran en la isla viene bajo el respaldo de Farra World, una de las promotoras que mueven a miles de personas en sus festivales.

Día Uno

Día Uno, la esperada cita que se celebrará en la trasera del Auditorio Adán Martín (Santa Cruz de Tenerife), ofrece "dos escenarios, una vibra y mil emociones". Este evento, publicitado como "el mayor festival de fin de año en Canarias", tiene las entradas a la venta a través de la web www.farra.world, con un precio que ronda los 60 euros.

Otras opciones

Pero si quieres pasar el Fin de Año en otro ambiente, no te preocupes. Por toda la isla se organizan fiestas, tanto públicas como privadas, que te harán disfrutar de una noche mágica.

En La Laguna, por ejemplo, en la plaza del Cristo, reconvertida en la plaza de la Navidad, se podrá recibir el 2026 con las actuaciones de la Orquesta La Sabrosa, El Morocho y su orquesta, Pepe Benavente y su orquesta, y la Orquesta Los Kadetes, una gran fiesta que se prolongará hasta la madrugada.

En Candelaria, la bienvenida al 2026 se dará desde el recinto situado junto al Ayuntamiento, con música en directo y un ambiente festivo gracias a las actuaciones de las orquestas Tenerife, La Sabrosa, Wamampy y Tony del Cielo, que serán las encargadas de poner ritmo a una velada pensada para todos los públicos y para disfrutar en comunidad de uno de los momentos más especiales del calendario.

Fiesta de Fin de Año. / .

Otra de las opciones será en Adeje, donde el Fin de Año se celebrará en la Plaza de España y estará amenizado por el grupo Toke Latino, la Orquesta Sensación Gomera, el dj David Pérez y la Orquesta Maquinaria Band.

Estos son solo algunos ejemplos de las fiestas que podrán encontrar en algunos de los municipios de la isla y con las que podrás acabar y empezar el año bailando.