En libertad con medidas cautelares el conductor implicado en la muerte de un motorista en Tenerife
El motorista falleció tras colisionar contra un turismo que se había saltado un stop. El conductor dio positivo en alcohol y drogas y está acusado de un delito contra la Seguridad Vial
El conductor del turismo implicado en el accidente de tráfico ocurrido en la carretera TF-65, a la altura del municipio de San Miguel de Abona, donde perdió la vida un joven motorista de 28 años el pasado sábado, quedó en libertad provisional con medidas cautelares, acusado de un delito contra la Seguridad Vial con resultado de muerte.
Según fuentes de la Guardia Civil, el conductor del vehículo de la marca Citroën implicado en el accidente mortal del motorista, es un hombre de 65 años de edad que dio positivo en las dos pruebas de alcoholemia que le practicaron, arrojando un valor más alto en la segunda. De igual manera, los agentes le hicieron un test para detectar si había consumido sustancias estupefacientes y el resultado también resultó ser positivo. El conductor quedó detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial en concurso medial con un homicidio por imprudencia grave, siendo puesto a disposición judicial.
Una vez que la autoridad judicial en funciones de guardia tomó declaración al conductor del coche, ordenó la práctica de nuevas diligencias, como solicitó el abogado del turno de oficio que le representa. De esta manera, se ordenó la práctica de la autopsia a la víctima mortal, lo que conlleva también que se le practiquen análisis de sangre para determinar si el motorista había ingerido también alcohol o alguna sustancia estuefaciente.
