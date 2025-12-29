La Guardia Civil pone el foco en los ciclistas tinerfeños: multas de hasta 200 euros por no llevar este accesorio obligatorio

Cada vez son más los tinerfeños que optan por utilizar la bicicleta como medio de transporte diario. Esto se debe a que es un medio de movilidad económico, sostenible y práctico, pero también es uno de los más vulnerables. Es por ello, que la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que es imprescindible cumplir con la normativa establecida y extremar las medidas de seguridad.

Luces obligatorias y elementos reflectantes

"Tan importante como ver, es ser visto", avisa la DGT. Circular de noche, por túneles o con condiciones meteorológicas adversas exige que la bicicleta sea señalice correctamente. La normativa establecer que el ciclista debe ser visto desde al menos 150 metros.

El sistema de alumbrado obligatorio incluye:

Luz blanca en la parte delantera

Luz roja trasera

Dispositivo reflectante trasero rojo no triangular.

Todas las luces deben estar homologadas por la Unión Europea. Circular sin el alumbrado adecuado o con dispositivos no certificados supone multas de hasta 200 euros.

También es obligatorio es uso de prendas reflectantes es obligatorio tanto en vías urbanas como interurbanas, no llevar prenda de este estilo puede acarrear multas de hasta 100 euros.

El casco es un accesorio obligatorio

Desde este año, el uso del casco homologado es obligatorio para todos porque es el elemento principal de protección del ciclista. Para los menores de 16 ya era obligatorio en todo tipo de vías, pero la normativa se ha ampliado para el resto de ciclistas. No llevar casco supone una multas de hasta 200 euros si eres interceptado por las autoridades.

El uso de móvil y auriculares está prohibido

Mientras se circula en bicicleta está totalmente prohibido utilizar el teléfono móvil. Tampoco se permite utilizar auriculares, ya que todo este tipo de dispositivos aumentan la distracción y disminuye la capacidad de reacción ante imprevistos en la vía. Para usar el teléfono móvil debes detener por completo la bicicleta. Incumplir estas normas puede conllevar sanciones de hasta 200 euros.

Los agentes de tráfico recomiendan a los ciclistas respetar la normativa establecida para evitar sanciones económicas.