Cortes de tráfico y prohibición de aparcar en La Laguna por la XLII San Silvestre Lagunera

La celebración de la XLII San Silvestre La Lagunera, prevista para el miércoles 31 de diciembre de 2025, provocará importantes restricciones de tráfico y estacionamiento en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, según ha informado el Ayuntamiento mediante bando municipal.

El evento deportivo, uno de los más multitudinarios del calendario navideño en Tenerife, obligará a cerrar al tráfico numerosas calles del centro urbano durante varias horas para garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.

Horarios de cortes y restricciones de tráfico

Las restricciones a la circulación estarán vigentes desde las 15:30 horas y hasta la finalización de la prueba, con especial afección entre las 16:00 y las 19:30 horas, franja en la que se desarrolla la carrera adulta.

Durante ese periodo quedará prohibido el paso de vehículos por todas las vías incluidas en el recorrido, así como por calles transversales con acceso directo, estableciéndose los desvíos de tráfico necesarios en función de la evolución del evento.

Calles afectadas por el recorrido de la carrera

La prueba adulta, que se realizará en una única vuelta, tendrá su salida y meta en la Plaza de la Concepción, recorriendo las calles Adelantado, Marqués de Celada, Herradores, Viana, Quintín Benito, Tabares de Cala y Obispo Rey Redondo, entre otros puntos emblemáticos del casco histórico, además de zonas como la Plaza del Cristo, Camino Las Peras, Madre del Agua y la Avenida República de Argentina.

El Ayuntamiento recomienda a los vecinos planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar rutas alternativas durante la celebración de la carrera.

Prohibición de aparcar desde la mañana

Además de los cortes de tráfico, se establece la prohibición de estacionar vehículos desde las 10:00 horas y hasta la finalización del evento en todas las vías incluidas en el recorrido, con el objetivo de facilitar el montaje, el desarrollo de la prueba y las labores de seguridad.

El incumplimiento de esta medida podrá conllevar retirada del vehículo por la grúa municipal, advierten fuentes municipales.

Cambios en la parada de taxis

De forma complementaria, el bando municipal recoge una reserva especial para parada de taxis. Desde las 08:00 hasta las 20:00 horas estará prohibido el estacionamiento de vehículos en la calle San Antonio, margen izquierdo, en el tramo comprendido entre las calles Maya y 6 de Diciembre, que quedará habilitado exclusivamente para el servicio de taxi.

El Ayuntamiento de La Laguna recuerda que los horarios de cierre y apertura de las vías podrán modificarse si las circunstancias del tráfico, el desarrollo del evento o motivos de seguridad así lo aconsejan.

La XLII San Silvestre La Lagunera volverá a convertir el centro histórico en un espacio deportivo y festivo para despedir el año, con la colaboración de vecinos, corredores y servicios municipales.