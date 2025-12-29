Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los contrastes de Tenerife en 30 minutos de coche: de la nieve al sol y la arena negra de la playa

La isla tinerfeña cuenta con distintos planes en apenas media hora

Puerto de la Cruz, sol y playa a 30 minutos del Teide

Javier Abreu González

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife es el territorio más grande de todos las que engloban Canarias. La isla, capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuenta con muchos lugares de distinta índole: se puede disfrutar de su gastronomía, de sus ciudades y pueblos que guardan una alta esencia de Canarias, del mar o de la alta montaña con el punto más alto de España. Incluso, se puede compaginar varios de ellos, como ir a disfrutar de la nieve al Teide para luego echarse un baño bajo un sol abrumador.

Para ese plan se tienen que dar distintos factores. El más difícil, que nieve, y que luego se mantenga cuando llegue el buen tiempo. Una situación que se ha dado estos días en el norte de Tenerife. En apenas media hora de coches, los más valientes han podido disfrutar de la nevada que dejó la borrasca Emilia en la cumbre de Tenerife y, un rato más tarde, darse un chapuzón en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz.

El día invitaba a ello. En pleno mes de diciembre, con el fin de año a la vuelta de la esquina y en un punto en el que en otros lugares de España van con abrigo y bufanda, en muchos puntos de la Isla la temperatura oscilaba por encima de los 22º con una sensación térmica mayor ante la presencia del sol y la ausencia de nubosidad.

Un paraíso el que se puede encontrar en Canarias y que visitan millones de persona con la idea de poder sentir lo que siente un canario a menudo. Un lugar que, pese a la imagen paradisiaca, debemos mantener vivo y cuidarlo para que dure mucho tiempo.

