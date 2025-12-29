Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público

La carretera de la costa de Los Silos amaneció el pasado sábado con 26 postes menos. Los palos se arrancaron de cuajo en un "acto vandálico", según el Ayuntamiento, para aparcar y no para pernoctar. Según fuentes policiales, no había ningún coche aparcado en las cuatro zonas donde quitaron el mobiliario urbano y sitúan el suceso en la noche del viernes. La restricción ejecutada por el Gobierno local limita el acceso de vehículos a un área de habitual aparcamiento de caravanas y furgonetas. La Policía Local procedió a acordonar la zona el mismo sábado por la mañana con precinto policial.

Obra destrozada sin finalizar

Los pilares, que restringían el acceso a la ribera del mar, solo llevaban dos semanas instalados. De hecho, la obra no ha finalizado. Los operarios que están ejecutando la instalación de los postes se encontraban a primera hora de la mañana de este lunes 29 de diciembre colocando unidades que van en el último tramo, el más cercano al barrio de La Caleta de Interián. La empresa adjudicataria presentó denuncia ante la Guardia Civil, ya que la obra no está recepcionada aún por el Ayuntamiento de Los Silos.

Cuatro zonas de postes arrancados

La Policía Local desconoce quién pudo arrancar los postes. Concretamente, los quitaron de cuatro zonas a lo largo de la vía. Tres de ellos están situados cerca de zona de aparcamientos, pero el último da a una escalera que lleva a la playa de El Gomero donde no hay espacio para aparcar. Por este motivo, el cuerpo de seguridad del municipio no piensa que los autores hayan sido caravanistas. Los 26 pilares arrancados no aparecieron por las inmediaciones de la costa, según la Policía Local.

Reponer lo antes posible

La instalación de los postes está dentro de la subvención de 400.000 euros aportada por el Gobierno de Canarias procedentes de los fondos Next Generation. En total, se compraron 550 pilares para restringir el aparcamiento a lo largo del kilómetro y medio de carretera que está en dominio público marítimo-terrestre. Tras lo ocurrido, el planteamiento del Ayuntamiento es reponer los pilares arrancados lo antes posible para concluir la actuación. Dentro de la ayuda de casi medio millón de euros, el consistorio está llevando a cabo otro tipo de acciones en el litoral.

La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso Lorenzo, lamenta "este tipo de acciones vandálicas que destruyen el mobiliario público. Estos actos incívicos no se pueden tolerar". Destaca que la obra aún no haya sido recepcionada y espera que "no vuelva a pasar", añade.