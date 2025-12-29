Apigaste alerta sobre estafas de falsos instaladores de gas

La Asociación de Empresas Instaladoras de Gas, Agua, Térmicas y Fluidos de Santa Cruz de Tenerife (Apigaste, integrada en Femte) alerta a la ciudadanía sobre el incremento de estafas cometidas por falsos instaladores que, aprovechando la llegada del invierno, contactan con particulares para realizar supuestas revisiones obligatorias de calderas, calefacciones, estufas u otros equipos de gas.

El presidente de Apigaste y directivo de Femete, Pedro Armas, advierte de que “estamos detectando numerosos casos en los que personas sin acreditación profesional se hacen pasar por técnicos autorizados, generan alarma entre los usuarios y les cobran por inspecciones innecesarias o incluso inexistentes”.

Armas recuerda que las revisiones de gas no se realizan de manera improvisada ni puerta a puerta, y que siempre deben ser efectuadas por empresas instaladoras habilitadas, debidamente identificadas y contratadas directamente por el titular de la instalación o a través de su comercializadora, cuando proceda. “Ningún técnico serio acude sin previo aviso ni exige pagos en efectivo en el momento”, subraya.

Desde Apigaste se insiste en que este tipo de prácticas no solo suponen un perjuicio económico para las familias, sino que también ponen en riesgo la seguridad, ya que una manipulación incorrecta de las instalaciones puede provocar fugas, incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Ante cualquier duda, Pedro Armas recomienda no permitir el acceso a la vivienda, solicitar siempre la identificación profesional, comprobar que la empresa esté legalmente registrada y contactar con asociaciones empresariales o con Femete para verificar la autenticidad del servicio. Asimismo, anima a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes.

“Desde Apigaste y Femete, trabajamos para garantizar la profesionalidad, la seguridad y la confianza en un sector esencial. La mejor protección frente a las estafas es la información y acudir siempre a instaladores autorizados”, concluye Armas.