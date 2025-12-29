El aeropuerto Tenerife Norte tendrá su primer acceso directo por la TF-5

La construcción de un tercer carril en la autopista del Norte (TF-5), en el tramo entre el aeropuerto Tenerife Norte y Guamasa en sentido a Santa Cruz, no solo supondrá el incremento de la capacidad de la vía más saturada de tráfico de toda la Isla. El proyecto, que el Gobierno de Canarias acaba de sacar a concurso público por 66,4 millones de euros, dotará al aeródromo también conocido como Los Rodeos de un segundo acceso, que a diferencia del actual será directo.

Esta nueva entrada directa al Tenerife Norte será crucial para disminuir la alta densidad de vehículos que soportan estos 3,6 kilómetros de la TF-5 a la altura de La Laguna y Tacoronte. El acceso que contempla el tercer carril consistirá en una glorieta donde se encuentra ahora el puente que conecta con la antigua terminal de Los Rodeos, en la carretera general del norte a la altura de El Púlpito.

De esta manera, el aeropuerto tinerfeño tendrá dos entradas: esta directa en El Púlpito y la indirecta ya existente en el desvío de la TF-5 y su conexión con el puente de San Lázaro. Son dos puntos negros a la altura de un aeropuerto que ha experimentado un permanente incremento de pasajeros en los últimos años. De hecho, la zona con mayor intensidad de tráfico de todas las vías insulares está allí: 109.472 vehículos de media diaria en San Lázaro. A esto se une que en 2024, el Tenerife Norte movió a 6,7 millones de personas y en el cierre de este 2025 se prevé que la cifra sea superior.

Adjudicación de las obras

El pasado día de Navidad, el Ejecutivo regional anuncia un paso decisivo para reducir la congestión en la autopista del norte, donde las colas son permanentes, especialmente en días laborables, a primera hora de la mañana en sentido a la capital y entre las 13:00 y las 15:00 horas en sentido al norte. La Consejería de Obras Públicas saca a licitación la adjudicación de las obras del tercer carril de la TF-5 entre el aeropuerto lagunero y Guamasa. Las empresas que resulten adjudicatarias tendrán 35 meses para construir este nuevo carril en sentido descendente hacia la capital.

El alcalde del municipio más beneficiado por este proyecto, el lagunero Luis Yeray Gutiérrez, muestra su deseo de que esta actuación, tan compleja y costosa, «siga su tramitación según los tiempos establecidos y pueda llevarse a cabo con la máxima celeridad posible». La intención de Obras Públicas es que una vez se adjudique el proyecto, las obras comiencen en 2026.

«Nos parece una buena medida pero que no es ni mucho menos la solución definitiva para resolver los problemas de saturación del tráfico en la TF-5 a su paso por La Laguna», aclara el alcalde, para añadir: «Reivindicamos una planificación integral de toda la movilidad en la zona metropolitana, y eso incluye la variante de la TF-5 desde Guamasa hasta Lora y Tamayo y el soterramiento de la autopista a su paso por el casco urbano de La Laguna, lo que permitiría llevar el tranvía hasta Los Rodeos, todo ello junto con el túnel de la Gorgolana, que completaría la Vía de Ronda al comunicar la comarca nordeste».

Remodelación en los enlaces

Además de este acceso directo con el aeropuerto, la actuación también incluye la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro. El informe sobre la idoneidad del proyecto daclara que la actuación también mejorará el viario interior del aeropuerto Tenerife Norte, «dado que al captar los tráficos con origen y destino en el norte de la Isla (25% del tráfico hacia el aeropuerto), se consigue aumentar considerablemente la capacidad del enlace de San Lázaro [el acceso indirecto ya existente], unos de los principales causantes de la congestión en este tramo de la TF-5».

Los trabajos tendrán en cuenta, asimismo, otras dos actuaciones para mejorar en el futuro la movilidad en la autopista del norte: la mejora de la carretera insular TF-152, que discurre por los municipios de La Laguna, Tacoronte y El Sauzal, y la prolongación de la línea 1 de tranvía hasta el aeropuerto.

Este tercer carril de la TF-5 forma parte del convenio de cooperación firmado por la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo de Tenerife. El 19 de enero de 2018 arrancó su ejecución con la firma del contrato para la redacción del proyecto con la entidad Trazas Ingeniería. El 18 de febrero de 2019, el proyecto sale a información pública. El informe de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, firmado el 22 de mayo de 2024, determina que no se observan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.

El 25 de septiembre de 2025, el Área Técnica de la Dirección General de Infraestructura Viaria solicita la aprobación definitiva del proyecto y el inicio del expediente e contratación de las obras, que acaban de salir a concurso público. n