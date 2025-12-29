La Aemet prevé un lunes marcado por la nubosidad y lluvias débiles en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Tenerife una jornada marcada por la nubosidad predominante y la probabilidad de lluvias ocasionales, especialmente en áreas del interior y medianías, dentro de un contexto de tiempo variable en Canarias. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que el viento soplará en general flojo, con régimen de brisas en las zonas costeras.

En el conjunto del archipiélago canario, la situación atmosférica seguirá dominada por intervalos nubosos, con algunos claros durante la tarde en las islas orientales y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. El estado del mar será relativamente tranquilo, con marejadilla o mar rizada y mar de fondo del norte o noroeste de uno a dos metros.

Tenerife, bajo el foco de la previsión de la Aemet

En Tenerife, la Aemet indica un escenario predominantemente nuboso, con lluvias ocasionales que podrán afectar sobre todo al interior de la isla. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero ascenso, alcanzando valores de hasta 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.

El viento será flojo y variable, aunque en las cumbres centrales soplará del noroeste moderado, disminuyendo a flojo a lo largo de la tarde.

Archivo - Oleaje en la playa de Almáciga / CECOPAL - Archivo

Previsión del tiempo en Canarias por islas

Lanzarote y Fuerteventura : Intervalos nubosos con amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas y viento flojo de dirección variable.

: Intervalos nubosos con amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas y viento flojo de dirección variable. Gran Canaria : Intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Temperaturas estables y viento flojo con brisas.

: Intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Temperaturas estables y viento flojo con brisas. La Gomera : Nubosidad persistente con probables lluvias ocasionales en el interior y norte.

: Nubosidad persistente con probables lluvias ocasionales en el interior y norte. La Palma : Cielos mayormente nubosos con lluvias ocasionales en el este y norte, y ligero ascenso de las máximas.

: Cielos mayormente nubosos con lluvias ocasionales en el este y norte, y ligero ascenso de las máximas. El Hierro: Nubosidad predominante y posibilidad de precipitaciones débiles en zonas interiores.

Situación marítima

En el ámbito marítimo, la Aemet prevé viento variable de fuerza 2 a 3, predominando el componente norte hasta la noche, con mar marejadilla o rizada. El mar de fondo del norte o noroeste se situará entre uno y dos metros, sin fenómenos adversos destacados.

La previsión meteorológica en Tenerife y Canarias invita a mantenerse atentos a la evolución del cielo, especialmente en zonas de interior, donde las lluvias débiles podrían repetirse a lo largo del día, dentro de un episodio de tiempo inestable pero sin extremos.