La Aemet advierte de heladas débiles en las cumbres de Tenerife

Se espera una jornada de intervalos nubosos en la isla

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La jornada meteorológica de este martes, 30 de diciembre, estará protagonizada por los intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, principalmente en el interior, según la información de la Agencia Estatla de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas seguirán sin cambios, con temperaturas entre los 16 y 20 grados. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales.

Por su parte, el viento será flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste.

Tiempo general

La previsión del tiempo general para todo el archipiélago para esta jornada está marcada por intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día. En Lanzarote y Fuerteventura estará poco nuboso con algún intervalo ocasional durante las horas centrales.

Las temperaturas, con pocos cambios y el viento, flojo de dirección variable, con brisas en costas.

La Aemet advierte de heladas débiles en las cumbres de Tenerife

Arrancan 26 postes en la carretera de Los Silos: el Ayuntamiento denuncia un acto vandálico contra el mobiliario público

El roscón de Reyes que tienes que probar sí o sí: se elabora en Tenerife y es de los más originales

Los contrastes de Tenerife en 30 minutos de coche: de la nieve al sol y la arena negra de la playa

En libertad con medidas cautelares el conductor implicado en la muerte Adrián, el motorista arrollado en en Tenerife

La Guardia Civil pone el foco en los ciclistas tinerfeños: multas de hasta 200 euros por no llevar este accesorio obligatorio

Cortes de tráfico y prohibición de aparcar en La Laguna por la XLII San Silvestre Lagunera

