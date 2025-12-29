La Aemet advierte de heladas débiles en las cumbres de Tenerife
Se espera una jornada de intervalos nubosos en la isla
La jornada meteorológica de este martes, 30 de diciembre, estará protagonizada por los intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día, principalmente en el interior, según la información de la Agencia Estatla de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas seguirán sin cambios, con temperaturas entre los 16 y 20 grados. No se descartan heladas débiles en cumbres centrales.
Por su parte, el viento será flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste.
Tiempo general
La previsión del tiempo general para todo el archipiélago para esta jornada está marcada por intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos durante las horas centrales del día. En Lanzarote y Fuerteventura estará poco nuboso con algún intervalo ocasional durante las horas centrales.
Las temperaturas, con pocos cambios y el viento, flojo de dirección variable, con brisas en costas.
