El sabor del Caribe en Tenerife: así es el rincón donde probar la auténtica cocina de República Dominicana

En la isla de Tenerife son muchos los restaurantes y cafeterías que te puede encontrar, pero pocos los que combinan el sabor de un buen café con platos típicos de República Dominicana.

El Caribe en Tenerife

En pleno corazón de Tenerife hay un rincón donde el Atlántico se encuentra con el Caribe. El Café de María se ha convertido en uno de esos lugares que sorprende por su ambiente familiar y su cocina repleta de sabor dominicano.

Se encuentra en la Avenida de las Hespérides, 56, Santa Cruz de Tenerife, donde los clientes pueden disfrutar desde un buen café hasta un plato típico de las tierras caribeñas.

Sabores dominicanos

El Café de María ofrece una experiencia gastronómica que trasporta directamente a República Dominicana. Su carta reúne los paltos más tradicionales del país caribeño, como el sancocho, el mangú, el pica pollo o el popular chimichurri, elaborados con ingredientes de calidad y siguiendo las recetas típicas de la zona.

Más que un restaurante, este espacio es un pedazo de República Dominicana en Canarias, donde combinan una cafetería con los platos que reflejan los aromas y las características del Caribe.

Horarios

El Café de María abre de lunes a viernes de 7:00 a 23:00, y cambia su horario los sábados y festivos de 14:00 a 00:00. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.