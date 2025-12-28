Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras a la entrada de Santa Cruz: detectan desperfectos en el puente de la autovía TF-4

Recientemente se han detectado en la infraestructura distintos desperfectos que requieren una intervención para su adecuado mantenimiento y conservación

TF-4

TF-4 / Cabildo de Tenerife

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Carreteras, ha informado que acometerá obras de rehabilitación y refuerzo del puente situado en la Autovía TF-4, aproximadamente en el punto kilométrico 1+800, en la entrada a Santa Cruz desde el sur, sobre el Puerto de la Hondura.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.032.111 euros, incluido IGIC, y un plazo estimado de ejecución de cinco meses, a partir de la adjudicación del contrato. La actuación se impulsa tras detectar, en una visita técnica, distintos desperfectos en el viaducto que requieren una intervención para su adecuado mantenimiento y conservación.

"Se trata de una obra que beneficiará a la ciudadanía de toda la isla, por tratarse de una de las principales vías de acceso y salida de la capital, con un tránsito elevado", ha argumentado el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga.

Los trabajos comprenden la eliminación y remoción del hormigón deteriorado, la restitución de este material, y la pasivación del acero oxidado y reposición de las barras de acero del puente.

Además, incluyen la limpieza de la superficie que quedará expuesta tras la retirada del hormigón deteriorado y la aplicación de productos de conexión que refuercen la unión entre el hormigón existente y el nuevo material a utilizar. Asimismo, se instalarán bajantes de drenaje para evitar que el agua de escorrentía circule por la superficie de los elementos estructurales.

