Obras a la entrada de Santa Cruz: detectan desperfectos en el puente de la autovía TF-4
Recientemente se han detectado en la infraestructura distintos desperfectos que requieren una intervención para su adecuado mantenimiento y conservación
El Cabildo de Tenerife, a través del área de Carreteras, ha informado que acometerá obras de rehabilitación y refuerzo del puente situado en la Autovía TF-4, aproximadamente en el punto kilométrico 1+800, en la entrada a Santa Cruz desde el sur, sobre el Puerto de la Hondura.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.032.111 euros, incluido IGIC, y un plazo estimado de ejecución de cinco meses, a partir de la adjudicación del contrato. La actuación se impulsa tras detectar, en una visita técnica, distintos desperfectos en el viaducto que requieren una intervención para su adecuado mantenimiento y conservación.
"Se trata de una obra que beneficiará a la ciudadanía de toda la isla, por tratarse de una de las principales vías de acceso y salida de la capital, con un tránsito elevado", ha argumentado el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga.
Los trabajos comprenden la eliminación y remoción del hormigón deteriorado, la restitución de este material, y la pasivación del acero oxidado y reposición de las barras de acero del puente.
Además, incluyen la limpieza de la superficie que quedará expuesta tras la retirada del hormigón deteriorado y la aplicación de productos de conexión que refuercen la unión entre el hormigón existente y el nuevo material a utilizar. Asimismo, se instalarán bajantes de drenaje para evitar que el agua de escorrentía circule por la superficie de los elementos estructurales.
- El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
- La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
- La Aemet alerta de rachas muy fuertes de viento y lluvias en el norte y las cumbres de Tenerife
- Fallece un motorista en Tenerife tras colisionar con un conductor ebrio
- Detenido el conductor que provocó la muerte de un motorista en Tenerife tras saltarse un stop y dar positivo en alcohol y drogas
- Un fuerte accidente en el sur de Tenerife deja colas kilométricas y un motorista en estado grave
- Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia