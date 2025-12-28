La carretera de Masca se convierte en un ring de boxeo entre turistas
Un vídeo de varios turistas a puñetazos se ha viralizado en redes
Masca es uno de los rincones con más magia de Tenerife... y uno de los más masificados que se pueden encontrar en toda Canarias. Denominado en ocasiones como el Macchu Picchu español, este enclave natural es uno de los puntos más visitados de la Isla, aunque sus carreteras y espacios de aparcamiento no estén preparados para recoger a tantas personas.
Menos aún para convertir el asfalto en un ring de boxeo improvisado como se puede ver en un vídeo que se ha viralizado por las redes sociales. En él se puede ver a dos turistas dándose varios golpes sobre la vía tras dejar sus coches parados en medio de la carretera. Tras eso, y con numerosos coches en cola, se dicen varios insultos.
Un vídeo que resume los problemas que se ciernen sobre Masca: masificación de personas, más automóviles de los que soporta el sistema de movilidad y, con las colas y la tensión de conducir en un espacio desconocido y peligroso, se suceden situaciones como esta.
