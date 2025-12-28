Arona cierra el año con récord de eventos deportivos, culturales y proyección turística

El año 2025 ha sido un año intenso y de consolidación para el Turismo en Arona, un municipio turístico situado en el sur de la isla de Tenerife con más de 15 kilómetros de costa y destinos como Playa de Las Américas, Los Cristianos, Costa del Silencio y Las Galletas, además de las medianías y un conjunto histórico en el casco de Arona con fuerte tradición canaria.

Arona culmina un año en el que se han intensificado las acciones de promoción del destino en mercados nacionales e internacionales, se ha potenciado la oferta de experiencias y actividades para visitantes de todos los perfiles, en especial de los deportistas de alto nivel, y se han reforzado la presencia y el posicionamiento de Arona en los principales eventos del sector.

Una de las iniciativas más destacadas ha sido la participación de Arona en ferias turísticas de referencia. A comienzos de año, el destino estuvo presente en FITUR 2025, la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid, donde se presentó la oferta turística del municipio como un destino de primer nivel, con una amplia variedad de propuestas turísticas, servicios de calidad y una potente planta alojativa. La presencia en FITUR permitió mostrar no solo los atractivos del destino, sino también la colaboración público-privada con importantes hoteles y grupos turísticos.

En el ámbito de la promoción institucional, Arona también participó en la Convención Turespaña 2025 en Cáceres, reforzando el modelo de destino centrado en la mejora continua de la experiencia del visitante y la diversificación.

La agenda de eventos de Arona ha sido especialmente activa durante este año, cubriendo un amplio calendario a lo largo de todo 2025. La programación incluyó desde actividades culturales y gastronómicas hasta conciertos y campeonatos deportivos que han atraído visitantes y dinamizado la vida turística y social del municipio. Ejemplos relevantes han sido la continuidad del Arona Folk Fest 2025–2026 en Los Cristianos, y la celebración de un gran evento musical como el concierto de Manuel Turizo (octubre de 2025) en el Anexo del Estadio Antonio Domínguez, que situó a Arona en el circuito de grandes conciertos internacionales.

En el apartado deportivo, Arona ha reforzado su marca de destino activo con pruebas de primer nivel y eventos con proyección exterior. Entre ellas, el XIV Meeting Internacional Arona Tenerife de Pruebas Combinadas, celebrado los 21 y 22 de junio en Playa de Las Américas; el Spring Surfest Las Américas Pro, desarrollado entre finales de noviembre y principios de diciembre en Playa de Las Américas; y la velada “Las Américas Boxing Championships: La Revancha”, celebrada el 5 de septiembre, que consolidó el calendario de grandes eventos en el municipio.

La natación en aguas abiertas también tuvo un papel destacado con la II Travesía a nado “The Blue Challenge”, celebrada el 9 de noviembre con salida y meta en la Playa de Los Cristianos, reforzando el binomio deporte–turismo en temporada media.

Asimismo, el deporte local proyectó el nombre de Arona fuera de Canarias con hitos como la participación del Club Natación Los Cristianos en el Mundial Máster de Natación en Singapur (5–15 de agosto de 2025), con representación del municipio en una cita internacional de máximo nivel.

La oferta de actividades gastronómicas y vivencias ligadas a la cultura local también ha tenido protagonismo. Durante el año se han desarrollado propuestas vinculadas al producto canario y a la identidad local, reforzando la experiencia del visitante más allá del sol y playa y conectando gastronomía, tradición y entorno.

En paralelo a los eventos y la promoción, ha sido un año de trabajo intenso en la coordinación con el sector empresarial local —agencias de viaje, touroperadores, alojamientos, comercio y servicios turísticos— con el objetivo de ajustar la oferta a las expectativas y necesidades del mercado. En esta línea, Arona cerró 2025 con un hito institucional de proyección nacional: Arona asumió la presidencia de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), organización que integra destinos líderes como Adeje, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos, fortaleciendo la posición de Arona en los foros donde se decide el futuro del turismo en España.

Uno de los ejes de trabajo ha sido el turismo familiar, deportivo, cultural y experiencial. Destacan iniciativas y actividades vinculadas al deporte, a pruebas combinadas, al surf de competición, a eventos de contacto y a la natación en aguas abiertas, que atraen a participantes y aficionados y enriquecen la oferta turística tradicional, ayudando además a la desestacionalización.

Las oficinas de información turística diseminadas en puntos estratégicos como Playa de Las Américas, Los Cristianos, Playa de Las Vistas y Las Galletas han desempeñado un papel activo informando al visitante y facilitando puntos de comunicación entre el destino y el visitante.

Según el Segundo Teniente de Alcalde de Arona y concejal de Turismo, Naím Yánez Alonso, “Arona ha reforzado su imagen de destino consolidado y reconocible, combinando la fortaleza de sus principales zonas turísticas con una propuesta variada de actividades, servicios y experiencias”. Su clima, su geografía costera y la diversidad de su oferta siguen siendo pilares fundamentales para atraer visitantes en temporadas altas y medias, así como para responder a las exigencias de turistas de diferentes perfiles.

El año 2025 ha demostrado que Arona ha seguido avanzando en sus objetivos de promoción, posicionamiento y dinamización turística. La combinación de presencia en eventos, programación cultural y de ocio, alianzas con empresas turísticas y una agenda deportiva y musical con nombres propios ha consolidado un año de resultados positivos. De cara a 2026, las bases sentadas permitirán continuar fortaleciendo la proyección turística del municipio, adaptándose a las tendencias del mercado y atendiendo a las expectativas de quienes eligen Arona como destino vacacional.