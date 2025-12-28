El año de la movilidad, el Teide y el reto de la naturaleza

El desafío del equilibrio entre el desarrollo económico, el crecimiento demográfico y la preservación de la naturaleza ha marcado un 2025 en el que Tenerife ha dado algunos pasos adelante y también algunos para atrás. La crisis de los vertidos de Playa Jardín -se reabrió en junio tras 10 meses cerradas por contaminación fecal-, la anulación judicial de la ordenanza de movilidad de Santa Cruz, los avances para acabar con las colas en las autopistas, la sequía, el inicio de la construcción del Circuito del Motor o el nuevo plan de gestión del Parque Nacional del Teide han marcado el paso en una hemeroteca anual en la que la sostenibilidad ha gravitado en muchos de los principales titulares.

Lluvias, nieve y alivio hídrico

Al menos 2025 acaba con un otoño e inicio de invierno más lluvioso que los años anteriores -lo que ha llevado al Cabildo ha plantearse el final de la emergencia hídrica- y con la mayor nevada en una década en el Teide que trajo consigo otra buena noticia: el éxito de las guaguas lanzadera en el ‘operativo nevada’, que hizo que los miles de visitantes dejaran por una vez sus coches, accedieran al espacio en transporte público y se evitaran los colapsos habituales que suponían una amenaza más para la joya de la naturaleza tinerfeña.

El Día

También el respeto al medioambiente y al clima estuvieron detrás de la peor tragedia. El domingo 7 de diciembre un golpe de mar -en medio de una alerta- en la piscina natural Isla Cangrejo (Santiago del Teide) causaba la muerte de cuatro turistas. La zona se había precintado y se habían colocado vallas, pero los visitantes se las saltaron.

Movilidad, colas y grandes infraestructuras

El reto al que se enfrenta el Ayuntamiento de Santa Cruz con la movilidad también gira en torno a la sostenibilidad. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbaba la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial. Debido a este fallo judicial, el Consistorio se vio obligado en noviembre a retirar el carril bici en calles del centro.

Manifestación a favor de los carriles bicis en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

El Cabildo comparte desafío con el Ayuntamiento chicharrero pero en su caso obedece a una situación que lleva años marcando sus políticas: los atascos en las carreteras, principalmente en las autopistas del norte y el sur de la Isla. Basta recordar que algunos puntos de la autopista del Norte (TF-5) están entre los más saturados del país: con 110.000 vehículos de media diaria, se acercan a vías como la M-40 de Madrid. Al menos han avanzado algunos proyectos -tercer carril de la TF-5, nueva terminal para el Puerto de Los Cristianos, primer protocolo con el Estado para financiar el tren del Sur, accesos escalonados a la Universidad de La Laguna- para acabar con las colas.

2025 también fue el año del primer gran simulacro de la historia ante una erupción: Garachico, 27 de septiembre. La Isla no ha dejado de temblar pero los científicos descartan un riesgo inminente de erupción.